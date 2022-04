Xbox Game Pass, 2 giochi gratis disponibili da oggi: c’è un’esclusiva PS5

A partire da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi con due nuovi giochi gratis: si tratta degli ultimi omaggi che saranno disponibili per il mese di aprile, in attesa dei nuovi annunci.

Il catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon) si prepara ad accogliere dunque gli ultimi attesi regali, tra i quali c’è anche un’attesa produzione disponibile in esclusiva al lancio di PS5.

Si tratta di Bugsnax, che da oggi sarà disponibile sia su Xbox che su Nintendo Switch: i fan della console di casa Microsoft potranno anche avere l’opportunità di giocarci gratis.

Con questi due nuovi titoli si conclude dunque l’ultima ondata di nuovi titoli gratuiti per il mese di aprile sul servizio in abbonamento, dopo che appena due giorni fa erano arrivati altri giochi scaricabili.

Di seguito vi ricordiamo dunque gli ultimi giochi gratis di Xbox Game Pass che potrete avviare sui vostri dispositivi già a partire da oggi 28 aprile:

Bugsnax (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Unsouled (Console e PC)

In Bugsnax i giocatori dovranno esplorare una vasta isola alla ricerca delle omonime creature metà insetto e metà snack, e per questo motivo molto deliziose: precedentemente una esclusiva PS5, questo titolo è stato ispirato da grandi classici come Ape Escape e Pokémon Snap.

Unsouled è invece un Action RPG in 2D elegante ma frenetico allo stesso tempo: gli utenti dovranno familiarizzare con il sistema di controllo e prepararsi a ogni possibile incontro, non perdendo mai di vista i nemici pronti a reagire a ogni possibile mossa.

Questo affascinante gioco di ruolo d’azione è già disponibile per il download da adesso, mentre nel momento in cui scriviamo questo articolo Bugsnax non è stato ancora sbloccato: i giocatori potranno però iniziare a scaricarlo anticipatamente in previsione del lancio, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Ricordiamo che alla fine del mese lasceranno il servizio ben 4 giochi gratis: vi suggeriamo dunque di recuperarli finché siete ancora in tempo.

Microsoft ha inoltre svelato proprio in queste ore che anche un altro gioco molto importante non sarà più disponibile gratis, anche se al momento non è stata comunicata una data di scadenza ufficiale.