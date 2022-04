This War of Mine diventa next-gen, a sorpresa, anche su Xbox Game Pass

This War of Mine è stato un videogioco a dir poco unico, una vera gemma della scena indipendente in grado di raccontare la guerra come nessun altro.

Ed è riuscito a farlo anche con il gioco da tavolo ufficiale (lo trovate su Amazon), che riesce a restituire un’atmosfera molto intensa per essere un boardgame.

This War of Mine è stato anche protagonista di una bellissima iniziativa di beneficenza legata alla guerra in Ucraina, che ha scatenato una marea di iniziative simili.

Ma anche decisamente contrarie, sebbene con intento più o meno simile, come quella degli sviluppatori di Loop Hero, che hanno chiesto ai giocatori di fare qualcosa di strano.

Il videogioco tornerà in versione next-gen, anche su PC ed Xbox Game Pass, con un nuovo porting in uscita tra pochissimo.

Come riporta Game Informer, infatti, 11 Bit Studios ha annunciato This War of Mine the Final Cut, che uscirà su PS5 e Xbox Series X|S per la prima volta il prossimo 10 maggio.

L’apprezzatissimo gioco anti-guerra tornerà, quindi, su console moderne con una versione riveduta e aggiornata. Avrà il supporto per la risoluzione 4K ed una interfaccia rivista.

Anche i contenuti del gioco saranno aggiornati. In questa nuova versione ci sarà un nuovo personaggio, nuove missioni ed eventi.

In più i tre DLC che contengono gli episodi aggiuntivi della storia, ovvero Stories, saranno disponibili separatamente per l’acquisto sugli store digitali delle console next-gen.

Questa versione esce in un periodo in cui il tema della guerra è ancora, tristemente, molto attuale, come afferma Przemek Marszal, CEO di 11 Bit Studios:

«Crediamo che sia particolarmente importante educare le persone sulle realtà della guerra oggi, mentre le loro orribili realtà sono diventate un dramma giornaliero per le persone vicine a noi. Siamo fieri che la recente raccolta fondi di This War of Mine ci abbia aiutato a creare un’ondata di aiuto spontaneo per aiutare le vittime di guerra in Ucraina, e speriamo di poter espandere ulteriormente il nostro messaggio contro la guerra con This War of Mine: Final Cut.»

Tra gli interventi più importanti riguardo la vicenda c’è sicuramente quello di Fortnite, che è riuscito a raccogliere una cifra davvero imponente per gli aiuti umanitari.

Gli effetti, invece, si sono sentiti su vari livelli di intensità. Un personaggio di Overwatch è stato modificato proprio per via del conflitto in corso.