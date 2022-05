Xbox Game Pass dice addio a sei giochi gratis a maggio: ci sono big

Microsoft ha appena svelato che fra pochi giorni gli utenti dovranno rinunciare ufficialmente a diversi giochi gratis molto importanti su Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento sta infatti per dire ufficialmente addio a ben 6 giochi gratis durante il mese di maggio: come di consueto, l’annuncio è arrivato con il giusto anticipo per permettere ai giocatori di scaricare i titoli da Xbox Game Pass prima che sia troppo tardi (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon).

Il primo dei nuovi titoli gratis che lascerà a breve il servizio era già stato svelato a sorpresa negli scorsi giorni, mentre a partire da oggi attraverso le apposite app dedicate al catalogo i fan hanno potuto scoprire quali altri titoli dovranno salutare.

Non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, motivo per cui non possiamo sapere attualmente con certezza in quale giornata non saranno più disponibili, ma come riportato da Pure Xbox appare molto probabile che i seguenti titoli resteranno gratuiti solo fino al 15 maggio, offrendo così due settimane di tempo agli utenti interessati.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis che a maggio non saranno più disponibili su Xbox Game Pass, con le rispettive piattaforme di riferimento:

Enter the Gungeon (Console, PC)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console)

Steep (Console)

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Console, PC)

The Wild at Heart (Console, PC)

Tra i titoli di maggior spessore non possiamo non sottolineare la presenza di Final Fantasy X/X-2 e GTA San Andreas, due grandi classici amatissimi che non sarà semplice sostituire all’interno del catalogo.

Ma ci sono anche tante altre perle da non sottovalutare, come Enter the Gungeon e The Wild at Heart, che varrà sicuramente la pena di provare prima che sia troppo tardi.

Come di consueto, sarà possibile approfittare di appositi sconti dedicati su Xbox Store prima della loro rimozione, per poterli acquistare definitivamente e mantenere i vostri progressi: a tal proposito, segnaliamo che proprio a partire da oggi sono disponibili le nuove offerte settimanali fino al 90%.

A breve potrebbe essere disponibile una nuova sorpresa per tutti gli utenti abbonati: sembrerebbe infatti che Battlefield 2042 sia in arrivo gratis su Xbox Game Pass.