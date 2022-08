Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis: c’è Death Stranding

Tutti i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno godersi da oggi due nuovi giochi gratis, tra i quali non possiamo non segnalare un atteso capolavoro di Hideo Kojima.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di Death Stranding, già disponibile per il download per tutti gli utenti su PC.

L’iniziativa è infatti riservata esclusivamente a PC Game Pass, dato che i diritti per la distribuzione di tale versione sono stati affidati a 505 Games: la curiosità di vedere un’esclusiva PlayStation sul servizio era elevata ed è stato proprio ribadendo questo dettaglio che Sony ha confermato di non aver organizzato alcun accordo al riguardo.

Ciò che però interessa davvero agli utenti è che Death Stranding è disponibile gratis da questo momento per tutti gli abbonati, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo.

Non si tratta però dell’unico omaggio che sarà reso disponibile: nelle prossime ore sarà infatti possibile scaricare su console e PC anche Midnight Flight Express, un nuovo interessante picchiaduro che ci chiederà di impedire l’ascesa di un’organizzazione criminale prima che arrivi la luce del sole.

Si tratta di uno dei numerosi titoli precedentemente annunciati per la line-up di agosto, ma che a differenza di Death Stranding non è stato ancora reso disponibile: con molta probabilità toccherà attendere il tardo pomeriggio prima di poter scoprire il nuovo gioco gratis.

Il 23 agosto si preannuncia dunque essere una giornata davvero memorabile per gli appassionati dei titoli in omaggio, soprattutto grazie al capolavoro di Hideo Kojima: adesso non avete più alcuna scusa per non provare l’avventura di Sam Bridges.

Ma le sorprese di Xbox Game Pass potrebbero non essere finite qui: un affidabile insider avrebbe infatti anticipato l’arrivo gratis di un atteso soulslike di prossima uscita.

Vi ricordiamo però che a fine agosto lasceranno il catalogo ben 10 giochi gratuiti, tra i quali sono presenti anche capolavori imperdibili come Hades.