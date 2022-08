Death Stranding su Game Pass, Sony precisa: «noi non c’entriamo niente»

Nelle scorse ore è arrivata una notizia importante per gli abbonati a PC Game Pass: il servizio in abbonamento, gemello di quell’Xbox Game Pass che è accessibile su console, si prepara infatti dal 23 agosto ad accogliere Death Stranding, nella sua versione standard (niente Director’s Cut, insomma).

Questo porta il titolo di Kojima Producitons – il primo dalla sua rifondazione dopo l’addio a Konami – a entrare nell’ecosistema di Xbox e arriva dopo l’annuncio che Hideo Kojima sta effettivamente lavorando a un gioco destinato proprio alle piattaforme Microsoft, che presumibilmente utilizzerà le sue tecnologie cloud.

Prima che ciò accada, però, chi ancora non si fosse goduto l’esperienza avrà modo di recuperare Death Stranding grazie all’abbonamento a Game Pass. Tutto scorrevole, se non fosse che Death Stranding è una proprietà intellettuale di Sony Interactive Entertainment.

Lea Seydoux e Norman Reedus in Death Stranding

Sappiamo che da tempo Sony sta lavorando per portare i giochi, tanto i first party quanto le IP esterne che ha appoggiato, come questa, anche su PC. Tuttavia, era interessante notare come dopo MLB The Show (che però venne pubblicato dalla MLB stessa) questo potesse essere un altro caso in cui Sony riteneva vantaggioso portare un gioco che è di fatto una sua proprietà anche nell’abbonamento di casa Xbox.

A mettere un freno a questo riflessioni ci ha pensato Sony stessa. I colleghi del sito PushSquare hanno infatti appreso da un portavoce di Sony che semplicemente PlayStation non è in alcun modo coinvolta nell’arrivo di Death Stranding su Game Pass.

Sappiamo che il gioco, in questa versione, è pubblicato e distribuito da 505 Games, sebbene l’IP rimanga sempre in mano a Sony. Ebbene, nonostante la proprietà intellettuale, Sony non ha comunque voce in capitolo in merito a dove e come venga pubblicata la versione PC di Death Stranding.

Come spiegato dal portavoce:

«Le questioni relative alla versione PC di Death Stranding sono gestite da Kojima Productions e 505 Games. SIE non ha nessun coinvolgimento in questa promozione».

Parole dritte al punto che non lasciano spazio a dubbi.

È vero che Sony è molto più aperta e multipiattaforma che in passato, ma il caso di Death Stranding non rappresenta, insomma, un nuovo tassello in questo percorso.

Il gioco vi pone nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere alle prese con un mondo post-apocalittico in cui le persone sono costrette a vivere lontane e nascoste, senza toccarsi, perché il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati e si comincia ad avere difficoltà a comprendere quali siano gli uni e quali gli altri.

Se volete approfondire la conoscenza con il gioco, vi rimandiamo alla nostra ricca video recensione del 2019. Per sapere come si comporta su PC, c’è anche la nostra video recensione tecnica.

Death Stranding è disponibile su PC, PS4 e PS5 – in quest’ultimo caso con una Director’s Cut (qui su Amazon in sconto) la cui video recensione è qui.