Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di agosto

Xbox Game Pass continua a offrire una gran quantità di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, tanto che ora è il turno delle novità di fine agosto.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) ha infatti offerto un gran numero di titoli anche durante questa estate.

Senza contare che la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass lascia ben sperare per il futuro.

Ora, dopo i giochi gratis della prima metà agosto, è il momento della seconda infornata del mese, la quale promette di essere altrettanto ricca.

Tra le novità attese nella seconda metà del mese, come rivelato da Microsoft via sito ufficiale, sono infatti previsti Coffee Break (disponibile da ora), Commandos 3 HD Remaster e Immortals Fenyx Rising.

Ma non solo: al varco sono attesi anche giochi come Midnight Fight Express, Opus: Echo of Starsong, Tinykin, Exa Punks e Immortality, per una seconda infornata che si dimostra essere quindi piuttosto interessante.

Ecco gli otto titoli in arrivo, elencati per voi nella lista che trovate poco sotto:

Coffee Break – Disponibile

– Disponibile Midnight Fight Express – 23 agosto

– 23 agosto Opus: Echo of Starsong – 25 agosto

– 25 agosto Exa Punks – 25 agosto

– 25 agosto Commandos 3 HD Remaster – 30 agosto

– 30 agosto Immortals Fenyx Rising – 30 agosto

– 30 agosto Tinykin – 30 agosto

– 30 agosto Immortality – 30 agosto

Per poterli scaricare ed avviare il download non appena i giochi saranno disponibili, vi basterà andare direttamente dall’app Xbox Game Pass disponibile su console e PC. In alternativa, potrete dirigervi a questo indirizzo per iniziare l’operazione dal vostro browser e divertirvi poi coi giochi che desiderate.

