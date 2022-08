Xbox Game Pass dice addio a 10 giochi gratis: ci sono Hades e tanti big

Dopo aver svelato ufficialmente quali saranno i giochi gratis in arrivo entro la fine di agosto, Xbox Game Pass è passata, come di consueto, ad anticipare le brutte notizie ai suoi fan: questo mese sono infatti in uscita ben 10 titoli dal catalogo.

Questo mese in particolare sarà particolarmente difficile da digerire per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon): oltre ad esserci infatti una grande quantità di giochi, tra questi sono disponibili anche big di spessore, tra i quali c’è anche uno dei prodotti videoludici più amati degli ultimi tempi.

Ciò che i fan temevano si sta infatti concretizzando: Hades è stato confermato come uno dei giochi in uscita per il 31 agosto e, con molta probabilità, si tratta dell’addio più pesante per il servizio.

Confermato anche l’addio di NBA 2K22 a Xbox Game Pass, già precedentemente anticipato dall’app mobile e, probabilmente, una strategia messa in atto per spingere le vendite del prossimo imminente capitolo.

I già citati Hades e NBA 2K22 non sono però gli unici titoli importanti ad abbandonare il servizio: nell’ampia lista diffusa dal blog ufficiale Xbox possiamo infatti notare anche tante perle che fareste meglio a non lasciarvi scappare.

Xbox Game Pass: tutti i giochi in uscita ad agosto 2022

Di seguito troverete la lista completa con tutti i giochi in uscita da Xbox Game Pass, che potete ancora scaricare e giocare gratis fino al 31 agosto 2022:

Elite Dangerous (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Hades (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Myst (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) NBA 2K22 (Cloud e Console)

(Cloud e Console) Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Spiritfarer (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Twelve Minutes (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Two Point Hospital (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) What Remains of Edith Finch (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) World War Z (Cloud, Console e PC)

Oltre ai big già citati segnaliamo, solo per farvi alcuni nomi, anche Spiritfarer, Twelve Minutes e What Remains of Edith Finch: un mese dunque ricco di addii importanti, che potrete comunque recuperare con sconti fino al 20% grazie al vostro abbonamento.

Se siete curiosi di scoprire quali saranno i titoli che li sostituiranno, la casa di Redmond ha svelato la lista di giochi gratis in arrivo, che includono anche un open world di casa Ubisoft.

Inoltre, stando a un indizio lanciato dalla stessa Microsoft, presto potrebbe essere in arrivo anche l’esclusiva PlayStation di Hideo Kojima.