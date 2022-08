Xbox Game Pass vedrà l’arrivo di un soulslike di prossima uscita? Qualcuno ne è certo

Come saprete ormai fin troppo bene, Xbox Game Pass continua a proporre un gran bel numero di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in grande sconto su Amazon) si sta dimostrando sicuramente all’altezza delle aspettative, mese dopo mese.

Se la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass non sembra volersi fermare, è anche vero che continuano ad arrivare notizie circa i prossimi arrivi, alcuni dei quali davvero di peso.

Difatti, dopo la conferma che anche un capolavoro di Kojima arriverà ben presto sul catalogo di PC Game Pass, ora è un’indiscrezione davvero molto interessante, relativa a un soulslike di prossima uscita.

Come riportato anche da PC Games N, un nuovo tweet del leaker The Snitch suggerisce che Lies of P, il gioco di Pinocchio à la Dark Souls, potrebbe arrivare anche su Game Pass.

L’insider in questione negli ultimi mesi ha dimostrato di essere una fonte molto affidabile di notizie sui giochi in arrivo, facendo spesso trapelare conferme prima del tempo.

Quest’ultimo tease è un video che mostra un semplice schermo verde con luci bianche e suoni che pulsano con un messaggio in codice Morse.

Il messaggio dice: «Troverai la tua strada»: la frase potrebbe essere un testo del brano di Kanye ‘Ye’ West “Pinocchio Story“, il che ha portato i fan a supporre che il messaggio in questione sia legato a notizie sul gioco Lies of P, il quale si mostrerà alla Gamescom 2022, con una demo in programma dal 24 al 28 agosto. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno le conferme del caso.

Restando in tema, da pochi giorni sono disponibili oltre 10 nuovi giochi gratis all’interno di Xbox Game Pass, in occasione del QuakeCon.

Ma non solo: prossimamente, sarà disponibile su Xbox Game Pass anche un sorprendente action platform 2D, previsto al lancio nella primavera del 2023.

Infine, avete letto anche che l’antitrust dell’Arabia Saudita ha approvato l’acquisizione di Xbox e Activision Blizzard, visto che è il primo importante ok?