Xbox, rivelato il primo titolo Game Pass di settembre (oltre a 27 altri giochi)

Agosto è un mese ricchissimo per gli abbonati a Xbox Game Pass, visto che proprio in queste ore sono arrivate alcune novità relative alle prossime settimane.

I giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate sanno infatti di poter mettere mano a un numero di titoli realmente sorprendente, senza spendere di fatto un solo centesimo.

Solo oggi sono stati messi a disposizione altri cinque titoli di un certo spessore, grazie anche al servizio EA Play.

Le novità grosse sono però giunte dalla nuova edizione dell’ID@Xbox Indie Showcase, realizzato in collaborazione con Twitch Gaming.

La seconda edizione di ID@Xbox incentrata sui giochi indie si è tenuto oggi e ha presentato più di due dozzine di titoli provenienti da una varietà di team di sviluppo davvero impressionante (via GameSpot).

L’evento ha infatti messo sul piatto annunci di giochi mai visti prima, oltre a interviste con sviluppatori, trailer e dettagli sui titoli giocabili già da ora.

Uno dei grandi lanci a sorpresa è stato Sam & Max Save the World Remastered, da ora disponibile su console.

Il gioco è stato sviluppato da Skunkape Games e ha la benedizione del creatore della serie Steve Purcell.

Ma non solo: anche Library of Ruina di Project Moon è disponibile oggi su console e cloud tramite Game Pass.

L’evento di Microsoft ha visto anche l’annuncio di Stardew Valley in arrivo su Game Pass in data da destinarsi, mentre Aragami 2 di (Lince Works) è di fatto il primo titolo confermato per settembre 2021 del catalogo Game Pass.

Poco sotto, trovate l’elenco completo dei 28 titoli annunciati, inclusi quelli destinati a Game Pass (in grassetto):

Aeon Drive (2awesome studios)

Anvil (Action Square)

Aragami 2 (Lince Works) – in arrivo su Xbox Game Pass il 17 settembre

Button City (Subliminal)

Evil Genius 2 (Rebellion Interactive) – in arrivo su Xbox Game Pass

Inked (Byte Dance)

Inkulinati (Yaza Games)

Lab Rat (Chump Squad)

Library of Ruina (Project Moon) – in arrivo su Xbox Game Pass

Lightyear Frontier (Frame Break)

Loot River (Straka Studio)

Mad Streets (Craftshop Arts)

OlliOlli World (Private Label)

Pathfinder Wrath of the Righteous (Owlcat)

Planet of Lana (Wishfully)

Project Wingman (Meowza Games)

Pupparazzi (Kitfox Games) – in arrivo su Xbox Game Pass

RPG Time (Deskworks)

Sable (Shedworks)

Sam & Max Save the World Remastered (Skunkape Games)

She Dreams Elsewhere (Studio Zevere)

Solace State (Vivid Foundry)

Soup Pot (Chikon Club)

Spacelines From the Far Out (Coffenauts)

Stardew Valley (Concerned Ape) – in arrivo su Xbox Game Pass

The Big Con (Mighty Yell Studios)

The Vale: Shadow of the Crown (Falling Squirrel)

The Wandering Village (Stray Fawn)

