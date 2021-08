Xbox Game Pass, 5 nuovi giochi gratis da scaricare “di corsa” [Agg.]

Aggiornamento 20:20: è stato confermato che sono disponibili su Xbox Game Pass da ora anche i due giochi rimanenti, ossia DIRT 4 e DIRT Rally, per un totale di 5 giochi.

Articolo originale: Game Pass continua a proporre novità ai suoi abbonati, per un mese di agosto che si sta rivelando essere davvero molto interessante.

Tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate possono infatti mettere mano a un gran numero di titoli, sempre in forma totalmente gratuita.

A inizio mese la Casa di Redmond ha prontamente alzato il sipario sui 10 titoli in arrivo questa estate, un elenco davvero molto ricco.

Oltre a questi, EA ha confermato che altri 5 giochi sarebbero in dirittura d’arrivo durante questo caldissimo agosto 2021.

Con un tweet pubblicato sui canali ufficiali delle rispettive compagnie, è stato infatti ufficializzato l’arrivo su Xbox Game Pass di ben tre giochi targati EA e Codemasters.

Più precisamente parliamo di F1 2020, DIRT 5, e GRID, ora disponibili sul catalogo di EA Play per tutti gli iscritti al servizio.

Poco sotto, il post ufficiale pubblicato da Major Nelson di Xbox, ricondiviso dall’account ufficiale di EA.

Hey @XboxGamePass Ultimate members, this means you have access to these games too! Let's all give @Codemasters a big welcome to the Game Pass club. https://t.co/vIVmxkCekA — Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) August 10, 2021

Poco sotto, vi rinfreschiamo la memoria con gli altri giochi in arrivo su Game Pass questo mese:

Hades – dal 13 agosto (PC, console, cloud)

Curse of the Dead Gods – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

Dodgeball Academia – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

Katamary Damacy Reroll – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

Lumines Remastered – dal 5 agosto (PC, console, cloud)

Skate – dal 5 agosto (console)

Skate 3 – dal 5 agosto (cloud)

Starmancer – dal 5 agosto (PC)

Art of Rally – dal 12 agosto (PC, console, cloud)

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition – dal 17 agosto (PC)

Xbox ha inoltre da poco confermato la presenza alla Gamescom 2021 con un evento a tema, nel quale saranno presenti nuovi annunci anche lato Game Pass.

Ma non solo: ieri Xbox e SEGA hanno confermato ufficialmente un gioco in arrivo su Game Pass fin dal suo Day One, davvero niente male.

Infine, per non farci mancare niente, avete già preso nota anche dei nuovi titoli PlayStation Now di agosto?