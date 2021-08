Nintendo annuncia 13 nuovi giochi per Switch (molti disponibili da ora)

Nintendo Switch continua a essere una console ricca di sorprese, vista anche e soprattutto la quantità di giochi disponibili sulla piattaforma.

L’hardware della Grande N è quindi in procinto di continuare a registrare numeri da capogiro, anche grazie all’arrivo di Switch OLED.

Ora, dopo l’ID@Xbox della giornata di ieri, che ha mostrato una valanga di giochi in arrivo anche su Xbox Game Pass, è ora il turno della Casa di Mario.

Anche i recenti annunci lato PlayStation devono aver smosso le acque in Nintendo, pronta ad alzare il sipario sulle novità lato indie.

Questa volta, è toccato a Nintendo dare il via a un Direct Indie World pieno zeppo di novità, alcune delle quali disponibili già da oggi.

La diretta, della durata di 20 minuti, si è tenuta alle 18 ora italiana di oggi, mercoledì 11 agosto.

Durante il live streaming, sono stati mostrati uno dietro l’altro tanti giochi davvero gustosi, sempre e solo appartenenti all’universo dei titoli indipendenti.

Tra i più interessanti, segnaliamo Loop Hero, gioco di ruolo sviluppato dallo studio russo Four Quarters e pubblicato da Devolver Digital, oltre al ritorno di Axion Verge 2 e del nuovo Showel Knight Pocket Dungeon.

Poco sotto, la lista completa:

Bombrush Cyberpunk (2022)

TOEM A Photo Adventure (Fine 2021)

Loop Hero (Fine 2021)

Far Changing Tides (2022)

Necrobarista Versamento Finale (Disponibile)

Garden Story (Disponibile)

Boyfriend Dungeon (Disponibile)

Axion Verge 2 (Disponibile)

Showel Knight Pocket Dungeon (Inverno 2021)

Islanders Console Edition (Fine 2021)

Metal Slug Tactics (2022)

Tetris Effect Connect (8 ottobre 2021)

Eastward (16 settembre 2021)

Se siete in attesa di grandi titoli Switch in uscita, non perdetevi tutto ciò che sappiamo su Leggenda Pokémon Arceus.

Ma non solo: dopo il recente annuncio di Nintendo Switch OLED, abbiamo avuto modo di testarla presso gli uffici di Nintendo Italia.

Del resto, è comprensibile che Sony stia tenendo sotto la lente con attenzione i prossimi passi della Grande N per analizzarne le conseguenze sul mercato mondiale.