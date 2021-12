Xbox Game Pass dice addio a ben 7 giochi a dicembre

Xbox Game Pass, il ben noto catalogo in abbonamento targato Xbox, si prepara a una fine 2021 davvero molto intensa, sebbene una manciata di titoli si apprestano a lasciare il catalogo.

Sarà anche grazie a un prezzo mensile davvero appetibile, il servizio permette di giocare ad una libreria sempre più corposa di videogiochi, inclusi titoli al Day One.

Solo questo mese parliamo di ben 12 giochi, tra cui un pezzo da novanta come Halo Infinite, che non ha certo bisogno di presentazioni.

E se da un lato la libreria è in continua evoluzione, alcuni giochi vengono purtroppo eliminati con una cadenza regolare, come successo proprio nei giorni scorsi, a cui presto andranno a sommarsene altri 7 di un certo peso.

L’8 e il 15 dicembre prossimi, infatti, altri giochi si preparano infatti a lasciare Xbox Game Pass, tra cui alcuni titoli davvero noti e di spessore.

Tra questi, Destiny 2 – lo sparatutto multiplayer di Bungie che non ha certo di presentazioni – oltre all’horror The Dark Pictures: Man of Medan e il coloratissimo metrodivania Guacamelee! 2.

Poco sotto, trovate la lista completa dei giochi che presto abbandoneranno Game Pass (via Game Rant):

Destiny 2 – 8 dicembre

Beholder – 15 dicembre

The Dark Pictures: Man of Medan – 15 dicembre

Guacamelee! 2 – 15 dicembre

Wilmot’s Warehouse – 15 dicembre

Unto The End – 15 dicembre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 15 dicembre

Su Xbox Store sono inoltre da poco disponibili alcuni nuovi sconti fino al 90% con alcuni ottimi titoli offerti a un costo che parte da appena 99 centesimi.

Ma non solo: stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere in arrivo su Game Pass una delle serie di videogiochi sci-fi più celebri di tutti i tempi.

Infine, sempre oggi sono arrivati i Games With Gold, i giochi gratis di dicembre per gli utenti Xbox più affezionati.