Xbox Game Pass senza freni: 12 nuovi giochi gratis tra One Piece e Halo

Possiamo definire Xbox Game Pass come il jolly definitivo di Microsoft ed Xbox, senza ombra di dubbio.

Il servizio in abbonamento per Xbox e PC ha rivoluzionato la percezione di molti giocatori, e per tanti rappresenta il futuro dei videogiochi.

Il catalogo di Xbox Game Pass è sempre più fornito e, pur con un turnover abbastanza serrato, offre sempre ai giocatori una selezione davvero invidiabile di prodotti.

Tra i nomi che, ogni tanto, appaiono sul catalogo ci sono anche delle saghe tra le più famose dei videogiochi, che impreziosiscono ulteriormente l’offerta.

Ogni mese Xbox Game Pass aggiunge tanti videogiochi interessanti, e dicembre 2021 non è assolutamente da meno a quanto pare. Da Halo Infinite a One Piece, passando tra indie di lusso e grandi classici.

Bando alle ciance, ecco i videogiochi che arriveranno durante il mese di dicembre, e dove potrete giocarli:

ANVIL (Console, PC) – 2 dicembre

(Console, PC) – 2 dicembre Archvale (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Final Fantasy XIII-2 (Console, PC) – 2 dicembre

(Console, PC) – 2 dicembre Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Rubber Bandits (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Stardew Valley (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console, PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 2 dicembre Halo Infinite (Cloud, Console, PC) – 8 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 8 dicembre One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console, PC) – 9 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 9 dicembre Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, PC) – 14 dicembre

(Cloud, Console, PC) – 14 dicembre Among Us (Console) – 14 dicembre

Un mese per niente freddo, nonostante sia dicembre, quello che offre Xbox Game Pass. Già il solo Halo Infinite basta a dare senso alla selezione, ma titoli come Stardew Valley, Aliens: Fireteam Elite e Among Us aggiungono pepe ad una lista di grande spessore.

Come sempre, però, ci saranno anche giochi che verranno eliminati dal catalogo. Ecco i videogiochi che non saranno più disponibili dal 15 dicembre:

Beholder (Cloud e Console)

(Cloud e Console) The Dark Pictures: Man of Medan (Console e PC)

(Console e PC) Guacamelee! 2 (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Wilmot’s Warehouse (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Unto The End (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console, PC)

Avete ancora qualche settimana per giocarci, fatevi sotto! Chissà che poi non arrivi anche Cyberpunk 2077 un giorno, come si vocifera da un po’.

Anche il mese di novembre è stato buono per Xbox Game Pass, con una selezione di titoli davvero niente male.

Tutto questo ben di Dio vi farà stare meglio dopo la notizia che un atteso gioco per Xbox è stato rimandato al 2022.