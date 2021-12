Games With Gold: disponibili i primi giochi gratis di dicembre

Puntali come ogni mese arrivano i Games With Gold, i giochi gratis di dicembre per gli utenti Xbox più affezionati.

L’iniziativa è legata alle console della famiglia Xbox e, come sapete, destinata solo ai possessori di un abbonamento Xbox Live o Xbox Game Pass Ultimate.

I giochi gratis del mese di dicembre erano stati annunciati qualche giorno fa, e come sempre comprende una selezione di quattro titoli per Xbox 360 e generazioni successive.

Da oggi è ovviamente impossibile riscattare i giochi gratis di novembre invece, che erano disponibili nel programma Games With Gold fino a ieri.

Prima di tutto, facciamo un comodo ripasso dei giochi gratis del mese di dicembre di Games With Gold:

The Escapists 2 (1 – 31 dicembre)

Tropico 5 – Penultimate EdiTion (16 dicembre – 15 gennaio 2022)

Orcs Must Die! (1 dicembre – 15 dicembre)

Insanely Twisted Shadow Planet (16 dicembre – 31 dicembre)

Mentre due titoli saranno disponibili a partire dalle prossime due settimane, da oggi potrete scaricare The Escapists 2 e Orcs Must Die! gratuitamente.

Ecco la descrizione di The Escapists 2:

Rischia il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo. Esplora le prigioni più grandi mai viste! Rispetta le regole della prigione, presentati agli appelli, adempi alle mansioni e segui una rigida routine mentre progetti la tua fuga per la libertà!

Per quanto riguarda Orcs Must Die!, ecco cosa potete aspettarvi:

Impersonando un potente Stregone da battaglia con dozzine di letali armi, magie e trappole a portata di mano, difendi ventiquattro fortezze da un’infuriata schiera di nemici bestiali, compresi pipistrelli infernali e naturalmente una gran quantità di orribili orchi.

Insomma, iniziate a fare spazio sugli hard drive delle vostre console, perché anche dicembre è un mese dove giocare a tanti titoli gratuiti.

In questo senso Xbox Game Pass ha veramente esagerato questo mese: ci sono 12 nuovi giochi tra cui Halo e One Piece.

Però non arrivano solamente belle notizie, perché un gioco abbastanza atteso per Xbox è stato rinviato al 2022. Almeno avrete tempo per recuperare tutti questi giochi gratis.