Xbox Store, nuovi sconti fino al 90%: giochi a partire da 99 centesimi

Mentre su Xbox Store continuano a procedere senza intoppi le offerte dedicate al Black Friday, che dureranno ancora per qualche giorno, il negozio digitale di Microsoft ha deciso di rinnovare ancora una volta l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali.

Dato che sono ancora disponibili tantissime offerte, questa volta lo store ha deciso di concentrarsi prevalentemente su svendite lampo e le nuove Promozioni Gold, accessibili solo agli iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, ma che permetteranno di risparmiare grandi cifre su tanti prodotti.

Ricordiamo infatti che il Black Friday è ancora valido su Xbox Store e vi permetterà di risparmiare grandi cifre su tanti giochi appena usciti.

Non solo, ma abbiamo anche avuto modo di segnalarvi anche tantissimi giochi imperdibili Xbox che potete acquistare a meno di 20€ e 10€.

Solo per questa settimana gli utenti potranno approfittare di sconti fino al 90%, che offriranno la possibilità di acquistare piccole perle a partire da soli 99 centesimi.

Un esempio è Almost There The Platformer, il titolo disegnato per giocatori hardcore che li spingerà ad andare avanti il più lontano possibile senza morire a causa dei molteplici pericoli disponibili: il gioco potrà essere vostro a soli 0.99€.

Gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold potranno inoltre acquistare a soli 3,99€ Deponia Collection, la raccolta di gradevole avventure punta e clicca sviluppata da Daedalic Entertainment, grazie a uno sconto imperdibile del 90%.

Nel caso siate disposti a spendere qualcosa in più, segnaliamo inoltre che fanno parte delle Promozioni Gold anche Crysis 2 e Crysis 3 Remastered, che potranno essere vostri al 25%, e due classici giochi dei franchise Ubisoft Prince of Persia e Splinter Cell.

Di seguito troverete una nostra selezione delle nuove offerte appena aggiunte su Xbox Store, con i relativi link per poterle consultare nel dettaglio:

Se volete consultare tutte le nuove offerte disponibili, basterà dirigersi a questo indirizzo e ordinare la sezione «Notes» per distinguere i nuovi sconti dalle promozioni per il Black Friday: ricordiamo che, come di consueto, le offerte termineranno il prossimo martedì 7 dicembre.

A tal proposito, segnaliamo che a breve saranno rimossi da Xbox Game Pass ben 8 giochi, ma che ne arriveranno altri a sostituirli.