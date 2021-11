Xbox Game Pass, 9 giochi non saranno più disponibili (e ci sono big)

Dopo aver annunciato una nuova carrellata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass, Microsoft è stata costretta, come di consueto, anche a svelare quali titoli presto non saranno più disponibili sul catalogo.

Molti giochi disponibili su Xbox Game Pass non possono infatti rimanere per sempre: la casa di Redmond sceglie dunque di avvertire con le giuste tempistiche i propri utenti, così da dare loro tutto il tempo che serve per scaricare e provare i titoli prima che sia troppo tardi.

L’annuncio è arrivato dopo che Microsoft ha svelato 10 nuovi titoli in arrivo gratis sul catalogo, che includono anche apprezzati soulslike e horror.

Come se i regali non bastassero, è stato inoltre svelato un nuovo imperdibile bonus gratis riscattabile con Xbox Game Pass Ultimate.

Come segnalato da Game Rant, questa volta i giochi che lasceranno il catalogo saranno ben 9: tra questi sono disponibili anche nomi di spessore.

Senza ulteriori indugi, di seguito vi proporremo dunque la lista completa dei giochi che stanno per abbandonare Xbox Game Pass, con le relative piattaforme di riferimento:

Call of the Sea (Cloud/Console/PC)

FIFA 19 (Console e PC)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021: Xbox Edition (Console e PC)

Haven (Cloud/Console/PC)

Hello Neighbor (Cloud/Console/PC)

Morkredd (Cloud/Console/PC)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Destiny 2: Beyond Light (Cloud e Console)

A sorprendere maggiormente è sicuramente la presenza di Destiny 2, l’amato titolo multiplayer di Bungie: si tratta probabilmente della «vittima» più illustre dell’ultimo aggiornamento del catalogo.

Da non sottovalutare anche la presenza di Call of the Sea, un’apprezzata avventura che è stata resa disponibile inizialmente in esclusiva proprio su Xbox grazie a Game Pass.

Per gli amanti delle simulazioni calcistiche, fra pochi giorni non sarà più possibile giocare a Football Manager 2021 e FIFA 19: considerando che sono però disponibili i capitoli più recenti, non dovrebbero rappresentare delle enormi perdite.

Questi titoli resteranno disponibili su Xbox Game Pass fino al 30 novembre 2021, con l’unica eccezione di Destiny 2 Beyond Light, che continuerà ad essere incluso fino all’8 dicembre 2021.

Presto potrebbe però arrivare un’ulteriore notizia positiva: gli account social hanno lanciato un forte indizio «mortale» sul prossimo gioco in arrivo.