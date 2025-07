CDKeys ha appena lanciato una promozione eccezionale, perfetta per tutti gli appassionati di videogiochi che vogliono risparmiare su abbonamenti digitali e gift card Nintendo, PlayStation e Xbox. Con un’offerta che parte da soli 16,43€, potete acquistare codici sconto ufficiali per le vostre piattaforme preferite, ideali per ricaricare il vostro saldo o regalare un credito digitale a chi amate. E se decidete di approfittare delle promo più ricche, vi assicurerete sconti davvero notevoli, risparmiando sensibilmente rispetto ai prezzi di listino.

Vedi offerte su CDKeys

Offerte CD Keys, perché approfittarne?

Tra le offerte più convenienti trovate la PSN gift card da 20€, disponibile a soli 16,43€ con il codice sconto OP20. Ma se desiderate una ricarica maggiore, potete scegliere la card da 25€ a 21,99€ (codice OP25) oppure quella da 35€ a 29,99€ (codice OP35). Le opportunità continuano con la card da 40€ a 33,99€ (codice OP40) e quella da 50€ a 43,49€ (codice OP50). Per chi vuole esagerare, c’è la card da 120€ a 104,99€ con il codice OP120, perfetta per grandi acquisti sullo store PlayStation.

Gli utenti Xbox possono attivare l’abbonamento EA Play (EA Access) di 12 mesi a soli 33,99€ inserendo il codice EAYR, mentre il Game Pass Core da 12 mesi è disponibile a 42,49€ con il codice 12BC. Queste soluzioni vi garantiscono l’accesso a una libreria di titoli straordinari e vantaggi esclusivi per il multiplayer.

Se invece preferite il mondo Nintendo, CDKeys propone il Nintendo Switch Online 12 mesi + Pacchetto Aggiuntivo a 29,59€ con il codice NS12EX e la versione family dello stesso abbonamento a 51,99€ con il codice NS12X. Perfetti per giocare online e accedere a contenuti speciali.

Queste promozioni sono disponibili per un tempo limitato, quindi non lasciatevi scappare l’occasione di acquistare gift card Nintendo, PlayStation e Xbox a prezzi mai visti prima, risparmiando in modo facile e sicuro su CDKeys.

Vedi offerte su CDKeys