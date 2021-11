Il comandante Shepard sarebbe pronto a sbarcare gratis su Xbox Game Pass

Mass Effect Legendary Edition, la collezione contenente la trilogia rimasterizzata della storica saga di BioWare, ha fatto il suo ingresso nel mercato a maggio 2021.

Si tratta di una versione comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi presenti nei primi tre capitoli.

L’ultima aggiunta tra l’altro è proprio di qualche giorno fa: il team aveva infatti deciso di non inserire un DLC secondario che non era stato incluso per problemi di tempo e fondi necessari, dato il che il codice sorgente era danneggiato. In questi casi come sempre vengono in aiuto i modder che, in quanto fan della serie, sono riusciti a includere su PC questo fantomatico contenuto aggiuntivo, la Stazione Pinnacle.

Recentemente è stato anche il turno dell’N7 Day, certamente non un giorno qualunque per tutti i fan di Mass Effect, e in questa occasione BioWare ha ricordato tramite un’immagine di star lavorando al prossimo capitolo del franchise.

Riguardo il nuovo progetto del team non sappiamo se includerà anche il/la tanto caro/a Comandante Shepard, anche se i doppiatori hanno recentemente fatto sapere che vorrebbero tornare a far parte dei lavori.

Adesso (via VGC) è apparsa una notizia decisamente interessante secondo cui Mass Effect Legendary Edition figurerebbe tra i giochi prossimamente inclusi in Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento EA Play è d’altronde in bundle con la sottoscrizione di Xbox Game Pass Ultimate, e di solito Electronic Arts ha aggiunto i suoi titoli al servizio ad un anno dalla loro uscita.

Un’inclusione del titolo di BioWare all’interno del servizio di Microsoft sembrerebbe dunque non essere così lontano dalla realtà, e verso cui puntano gli indizi comparsi sullo store Xbox, che indicano il gioco come parte della libreria Game Pass – nonostante, ad oggi, non lo sia.

Nell’attesa di scoprire la verità, potete scoprire quali sono state le scelte più popolari dei giocatori all’interno della trilogia di Mass Effect.

