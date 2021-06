Xbox Game Pass, arriva un nuovo gioco EA

Il catalogo di Xbox Game Pass è in perenne evoluzione, e adesso un gioco molto amato dai cultori dei titoli automobilistici ad alto tasso adrenalinico si appresta ad arricchire l’offerta.

Si tratta di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, nuova versione dell’originale lanciato nel 2010, tuttora uno degli episodi più apprezzati dell’intera serie.

La notizia arriva come parziale consolazione rispetto a quello che sembra essere un anno non esaltante per il franchise. Il prossimo capitolo di Need for Speed è infatti destinato a saltare il 2021 per fare spazio al nuovo Battlefield.

L’offerta di Microsoft, a differenza dei bolidi della storica IP, non accenna a fermarsi: quattro nuovi giochi sono appena sbarcati sul servizio in abbonamento dell’azienda statunitense, dandosi il cambio con altri cinque.

L’ottima notizia della disponibilità su Xbox Game Pass è accompagnata da quella, decisamente meno buona, relativa alla rimozione di alcuni episodi di Need for Speed dagli store digitali a partire da fine maggio.

Nello specifico si tratta di Carbon, Undercover, Shift, Shift 2 Unleashed e The Run. La decisione di EA è ormai entrata in vigore, e senza dubbio avrà creato qualche malcontento tra i fan della serie.

Ma non tutto è perduto: a partire dal 24 giugno, Need for Speed Hot Pursuit Remastered sarà disponibile per tutti i fortunati possessori di un abbonamento a Xbox Game Pass, che potranno mettere le mani su una delle iterazioni più amate della saga iniziata nel 1994 (via GamingBolt)..

Il gioco è stato rimasterizzato da Stellar Entertainment, già responsabile dell’ottimo risultato visto in Burnout Paradise Remastered.

In questa versione saranno inclusi tutti i DLC originali, colorazioni alternative per le vostre automobili preferite, una nuova modalità foto e altre gustose aggiunte.

Le “conquiste” di Xbox Game Pass proseguono con l’arrivo di un atteso grand strategy (ancora privo di una data di uscita) pronto a invadere le terre digitali a partire dal lancio.

Tra questi nuovi ingressi, c’è chi si appresta a dire addio, o meglio a “tradire” Xbox, per fare il suo debutto su PS5. Un’esclusiva della console del colosso di Redmond sarebbe infatti pronta al debutto sull’ammiraglia di Sony (probabilmente anche in versione retail).

Se siete focalizzati sulle nuove uscite a tema Xbox, prendete carta e penna e appuntatevi tutte le new entry in arrivo sulle piattaforme di Microsoft dal 7 all’11 giugno.