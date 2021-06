Un’esclusiva Xbox sta per arrivare su PS5?

The Medium, horror psicologico di Bloober Team in esclusiva Xbox Series X|S e PC, è stato lanciato solo quattro mesi fa, e adesso spunta una versione PS5 in corso di valutazione da parte dell’ESRB.

I fan di franchise come Silent Hill e dei primi Resident Evil prenderanno nota della notizia con un certo entusiasmo, soprattutto in seguito alla prolungata assenza della prima delle due saghe citate.

Se la valutazione dovesse lasciare il posto a una prossima uscita, si tratterebbe di un’ottima new entry per Sony, che in seguito al rumor secondo il quale Bioshock 4 potrebbe uscire in esclusiva su PS5 si aggiudicherebbe un ottimo horror vecchia scuola.

Dopo la delusione (tuttora non confermata) relativa a Starfield, titolo Bethesda che (per ovvi motivi) potrebbe non vedere mai la luce sulla console del colosso nipponico, l’arrivo di The Medium potrebbe rappresentare un gradevole, seppur parziale, rimedio.

Koch Media, publisher del titolo, aveva già manifestato l’intenzione di dare vita a una versione fisica del gioco nel prossimo futuro, senza menzionare le piattaforme di riferimento.

Adesso, è l’ESRB (Entertainment Software Rating Board), organizzazione americana che si occupa della classificazione dei prodotti videoludici in base a genere e fasce d’età, a fornire nuove informazioni sull’horror targato Bloober Team (via Gematsu).

Con ogni probabilità, l’ente statunitense sta valutando proprio le versioni retail del gioco che, a questo punto, sarebbe pronto a tornare su entrambe le console nel corso dei prossimi mesi.

Non si tratta di una notizia del tutto sconvolgente se si tiene presente che, fin dalla sua pubblicazione (inclusa la permanenza su Xbox Game Pass), The Medium è sempre stato immaginato come un’esclusiva più temporanea che definitiva.

Considerando la già citata intenzione di Koch Media di dedicare una versione retail al gioco e la notizia della valutazione, una conferma di quanto sostenuto potrebbe giungere nel corso dell’E3 2021.

Il publisher ha già annunciato la data della sua conferenza di giugno in occasione del Summer Game Fest e non è quindi da escludere che sia in arrivo qualche novità in più relativa a The Medium.

Ma c’è anche una brutta notizia: quattro franchise di rilievo saranno assenti dal festival gestito da Geoff Keighley. Parliamo di alcune importanti proprietà intellettuali di Deep Silver, etichetta in mano alla stessa Koch Media.

Nel mentre, Xbox vi offre tre giochi gratis nel corso del weekend: si tratta di un’amata saga che sarà protagonista dei Free Play Days relativi al fine settimana per tutti gli utenti delle piattaforme Microsoft.