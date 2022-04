Xbox Game Pass, disponibili da adesso 2 nuovi giochi gratis

Da questo momento i fan iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi con 2 nuovi giochi gratis, disponibili da adesso per il download senza costi aggiuntivi su console e PC.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che potete rinnovare direttamente tramite Amazon) si sta dunque preparando a effettuare gli ultimi aggiornamenti previsti per il mese di aprile, che ancora una volta saranno ricchi di grandi giochi.

Se fra pochissimi giorni sarà infatti disponibile gratis anche un’attesa esclusiva PS5, per il momento è arrivato il momento di divertirsi con altre due graditissime aggiunte per i fan senza alcun costo aggiuntivo.

Prima di prepararsi a dire addio a quattro tra i titoli più apprezzati sulla console di casa Microsoft, gli utenti potranno iniziare a scaricare da questo momento i nuovi omaggi del mese.

Tutti i giocatori attualmente iscritti a Xbox Game Pass potranno dunque avviare il download dei seguenti titoli, già disponibili sul servizio in abbonamento:

7 Days to Die (Cloud, Console, e PC)

(Cloud, Console, e PC) Research and Destroy (Console e PC)

7 Days to Die è un interessante ibrido tra diversi stili di gioco, come sparatutto in prima persona, horror, GDR e Tower Defense: in questo open world ambientato in uno spietato mondo apocalittico abitato da zombie dovrete fabbricare armi, costruire basi e collaborare o competere con i vostri amici per riuscire a sopravvivere.

Research and Destroy è invece un gioco d’azione a turni che vi offrirà la possibilità di giocare in cooperativa sia locale che online: dovrete prendere il controllo di scienziati intenti a ricercare folli armi per distruggere le onde sovrannaturali che stanno attaccando gli umani.

Tutti i titoli sono disponibili da adesso sul servizio in abbonamento: potrete trovarli nell’apposita sezione dedicata ai giochi aggiunti di recente sulle vostre app o, in alternativa, cercandoli manualmente su Xbox Store.

A tal proposito, segnaliamo che proprio oggi sono state rinnovate le offerte settimanali di Xbox, con tantissimi imperdibili sconti sui franchise action più amati di sempre.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 21 giugno sarà disponibile gratis al day one un’amata classica trilogia, in arrivo anche su console.