Un’esclusiva PS5 arriva su Xbox Game Pass e Switch tra pochissimo

A volte accadono cose decisamente strane, come nel caso di oggi in cui un’esclusiva PS5 finisce su Xbox Game Pass.

Non è la prima volta che titoli PS5 "escono" dal loro abitat naturale, come successo a God of War ad esempio, che è stato pubblicato su PC.

Una delle ultime esclusive PS5, invece, ha ricevuto da pochissimo un premio molto importante: si tratta di Returnal, che ha trionfato all’ultima edizione dei BAFTA.

Mentre Xbox Game Pass continua a macinare giochi su giochi. Gli ultimi titoli che arriveranno sul catalogo dell’abbonamento sono clamorosi.

Raramente, invece, titoli usciti in esclusiva console su PS5 arrivano anche su Xbox Game Pass, ma stavolta è andata esattamente così.

Il titolo di cui parliamo era già stato lanciato su PC, ma solo tramite Epic Games Store e non aveva mai gravitato all’interno dell’ecosistema Xbox.

Si tratta di Bugsnax, uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, che dal 28 aprile sarà disponibile all’interno di Xbox Game Pass.

Nel titolo, che i creatori definiscono come un sequel spirituale di videogiochi come Pokémon Snap, Ape Escape e Dark Cloud, i giocatori dovranno catturare una serie di creature, i bugsnax del titolo per l’appunto.

Inoltre, come annunciato attraverso il blog ufficiale Xbox, dal 28 aprile il titolo riceverà anche un corposo aggiornamento, per celebrare l’arrivo sulla piattaforma Xbox

L’update si chiama The Isle of Bigsnax (non è un errore!), e sarà un contenuto con storie e quest per circa tre ore aggiuntive, completamente gratuito, in cui si dovrà esplorare una strana isola emersa dal mare.

Bugsnax sarà il vostro prossimo gioco da scaricare su Xbox Game Pass? Non siate così prevenuti, perché l’esclusiva di lancio PS5 è stata tra le preferite di Naugthy Dog, addirittura.

Per scoprire perché, potete recuperare la nostra esaustiva recensione.

AGGIORNAMENTO ore 15.51: Mentre scrivevamo la notizia è arrivata una ulteriore informazione: Bugsnax sarà disponibile anche su Nintendo Switch (come potete vedere nel video qui sopra) nello stesso giorno.