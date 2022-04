Xbox Game Pass sta per dire addio a un gioco gratis molto importante

Xbox Game Pass è ormai diventato un vero e proprio punto di forza per i servizi offerti da Microsoft per i suoi giocatori, offrendo un servizio in costante aggiornamento e con l’arrivo di tanti nuovi giochi gratis.

Sfortunatamente, ogni mese i fan hanno ormai appreso che per accedere alla grande offerta di Xbox Game Pass (che potete acquistare comodamente su Amazon) è necessario fare dei sacrifici, rinunciando ogni mese a giochi che lasceranno il catalogo: a differenza dei titoli sviluppati da Xbox Game Studios, non tutte le produzioni saranno infatti disponibili per sempre.

In queste ore è però arrivato un annuncio che non farà molto piacere ai fan: un altro importante big sta per lasciare il servizio nei prossimi giorni, in aggiunta ai quattro giochi già precedentemente annunciati per la fine del mese.

Come riportato da TrueAchievements, anche Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition abbandonerà Xbox Game Pass, stando a quanto riportato dalle app ufficiali dedicate al servizio in abbonamento.

Ricordiamo che il titolo fa parte della raccolta Grand Theft Auto Trilogy ed è la versione rimasterizzata di una delle produzioni di Rockstar Games più amate di tutti i tempi, offerto gratuitamente agli utenti Xbox tramite l’iscrizione dedicata.

Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale al riguardo, consultando la sezione dedicata ai giochi in uscita da Xbox Game Pass sarà infatti possibile notare anche la nuova edizione di San Andreas, in aggiunta ai precedenti titoli.

Dato che la novità è emersa soltanto in queste ore, è plausibile supporre che non si tratterà in ogni caso di uno dei giochi che lascerà il servizio alla fine del mese: Xbox Game Pass solitamente dà infatti un preavviso di circa un paio di settimane.

In assenza di un annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati, non possiamo purtroppo sapere con certezza quando sarà necessario dire addio a questo capitolo, ma con molta probabilità avverrà intorno a metà maggio: vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità sulla vicenda.

In ogni caso, vi consigliamo di recuperare questo capitolo della saga il prima possibile in preparazione al suo addio, tenendo allo stesso tempo d’occhio i nuovi giochi gratis aggiunti al servizio.

Siamo inoltre in attesa di scoprire quali saranno i nuovi omaggi disponibili per il mese di maggio: il primo gioco gratis disponibile al day one è già stato svelato.