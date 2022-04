Xbox Game Pass, quattro giochi saranno rimossi a breve

Ogni mese, il servizio in abbonamento Xbox Game Pass rimpolpa il catalogo delle sue proposte videoludiche, aggiungendo dei titoli inclusi nella propria quota di sottoscrizione – tra cui figurano, fin dal day-one, anche le uscite firmate proprio da casa Microsoft.

Il lato meno esaltante di questa cosa è che i titoli di terze parti non rimangono disponibili a tempo indeterminato, ma a seconda dell’accordo con i rispettivi publisher. Per questo, a volte può capitare di scoprire che un gioco che magari si stava recuperando è prossimo a venire rimosso.

A tal proposito, Microsoft ha annunciato, come sottolineato da PureXbox, i prossimi quattro giochi che usciranno da Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi in sconto su Instant Gaming), e che quindi vi raccomandiamo di recuperare quanto prima, fintanto che c’è il tempo di farlo.

Streets of Rage 4 uscirà da Game Pass entro fine mese

Da qui alla fine del mese saranno rimossi:

F1 2019 (dal 18 aprile)

(dal 18 aprile) Cricket 19 (entro il 30 aprile)

(entro il 30 aprile) Outlast 2 (entro il 30 aprile)

(entro il 30 aprile) Streets of Rage 4 (entro il 30 aprile).

Come potete notare, per ora abbiamo la data specifica solo per il titolo di Formula 1 dedicato alla stagione 2019, mentre gli altri tre giochi hanno una finestra di uscita da Game Pass ancora indicativa, in attesa di ulteriori comunicazioni.

Tra questi figura anche l’affascinante Streets of Rage 4, il beat’em up che strizza benissimo l’occhio ai tempi d’oro del genere. Fari puntati anche su Outlast 2, che è un horror che gli appassionati del genere non dovrebbero lasciarsi sfuggire da qui alla fine del mese.

In ogni caso, ricordiamo che i titoli inclusi nell’abbonamento a Xbox Game Pass sono proposti in sconto sullo store Xbox, in caso preferiate acquistarli definitivamente. Se volete, siete quindi ancora in tempo per portarli a casa a prezzo ridotto.

Nei giorni scorsi, Microsoft aveva arricchito ulteriormente le frecce al suo arco aggiungendo nuovi titoli: dalle due recenti infornate, una delle quali solo di poche ore fa, avevamo visto il debutto di grandi nomi imperdibili, come quelli di Control e di Life is Strange: True Colors. Per farvi un’idea dei giochi presenti, vi raccomandiamo la nostra selezione dei migliori.

L’abbonamento a Xbox Game Pass è accessibile su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Inoltre, è accessibile attraverso PC e, per i giochi che supportano il cloud, è anche possibile giocare su smart device come smartphone e tablet, installando l’apposita applicazione e armandosi di una buona connessione.

Il servizio è diventato il punto di riferimento degli abbonamenti per videogiochi, riuscendo benissimo in tutto quello che Google Stadia aveva sbagliato, nella sua idea di “Netflix dei videogiochi”.

Per il futuro sarebbe certo interessante avere un po’ di preavviso in merito all’uscita dei titoli dal servizio e, indubbiamente, parliamo di un modello che va di pari passo con la visione del videogioco come bene di consumo che con quella del videogioco come opera, di cui tanto il mercato ama parlare. Si tratta di un argomento che il nostro Domenico Musicò ha affrontato accuratamente nel nostro SpazioGames Originals dedicato, che vi raccomandiamo di leggere.