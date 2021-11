Xbox Game Pass, 10 nuovi giochi disponibili da oggi, tra soulslike e horror

Continuano ad arrivare, con una certa regolarità, i nuovi giochi di Xbox Game Pass, e fino alla fine di novembre ci sarà di che divertirsi.

Come sicuramente saprete, all’interno del servizio di Microsoft arrivano anche i titoli first party in esclusiva, e tra questi c’è stato recentemente Forza Horizon 5.

Xbox Game Pass è un servizio su cui si sono dette molte cose, tra cui anche il fatto che non sia sostenibile economicamente, una questione sulla quale si è espresso anche Phil Spencer di recente.

Mentre al suo interno non arrivano solamente giochi, ma anche altri servizi di vario genere, come lo streaming gratuito di anime.

E il carico di fine novembre non è affatto da sottovalutare perché, come potete vedere qui sopra, ci saranno ben dieci giochi in arrivo.

Come sempre, a costo di dover ricordare l’ovvio, i titoli sono accessibili solamente per chi ha sottoscritto un abbonamento ad Xbox Game Pass.

Gli arrivi sono decisamente interessanti perché, tra indie più o meno notevoli, ci sono due grandi classici ed un ottimo soulslike.

Ecco la lista dei giochi in arrivo:

Dead Space , da oggi

, da oggi Dragon Age Origins, da oggi

da oggi Next Space Rebels , 17 novembre al day one

, 17 novembre al day one Exo One, 18 novembre al day one

18 novembre al day one Fae Tactics , 18 novembre

, 18 novembre My Friend Pedro, 18 novembre

18 novembre Undungeon , 18 novembre al day one

, 18 novembre al day one Deeeer Simulator , 23 novembre al day one

, 23 novembre al day one Mortal Shell , 23 novembre

, 23 novembre Evil Genius 2, 30 novembre

Insieme a molti arrivi al day one, e chicche indie come My Friend Pedro, sicuramente spicca Mortal Shell, un soulslike perfetto per alleviare l’attesa di Elden Ring.

Ma, soprattutto, sono Dead Space e Dragon Age Origins a rubare la scena. Due grandi classici che sono disponibili da questo momento, tra l’altro.

A proposito di arrivi, da ieri è disponibile il multiplayer di Halo Infinite, il cui lancio è già un successo.

Su Xbox Game Pass ci sono anche alcuni GTA gratis, nel caso non vogliate buttarvi nel bailamme della discussa trilogia.

Il quale è così un disastro che, al momento, ci devono pensare i modder a sistemare i problemi più gravi del gioco.