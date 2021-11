GTA Trilogy, i modder stanno sistemando i problemi più gravi

GTA Trilogy è diventato il videogioco più chiacchierato del momento, e sfortunatamente non per i motivi che ci aspettavamo.

Dopo GTA 5, il ritorno dei Grand Theft Auto classici poteva essere un buon modo per alleviare l’attesa di GTA 6.

Purtroppo, però, il lancio di GTA Trilogy si è rivelato un disastro per una serie di problemi tecnici che non ci potevamo certo aspettare.

Uno degli elementi più discussi, tra i tanti problemi di queste riedizioni, è stata la resa della pioggia che ha reso il titolo ingiocabile in certe sezioni.

Una delle critiche a GTA Trilogy tra le più diffuse è che, rispetto a quanto fatto dai modder nel corso degli anni, Rockstar Games in questa riedizione ha fatto un lavoro peggiore.

E non potevano essere che loro, proprio i modder, a porre rimedio ancora una volta a GTA cercando di migliorare l’esperienza di gioco.

Come riportato da Kotaku, la community dei modder si è messa in moto per mettere le mani su GTA Trilogy come ai bei, vecchi tempi.

In particolare è stata proprio la pioggia l’oggetto delle cure dei modder, che hanno cercato di rimettere a posto per renderla più trasparente e meno opaca.

Un lavoro pienamente riuscito, stando a quanto è stato postato all’interno delle community in queste ore, e che servono a tamponare l’attesa di un intervento da parte degli sviluppatori.

Nei prossimi giorni ci aspettiamo sicuramente altri interventi da parte dei modder, anche perché la situazione è sicuramente particolare.

GTA Trilogy è stato vittima anche di review bombing, talmente tanto acceso è stato l’odio dei videogiocatori in queste prime ore dalla release.

A quanto pare, sempre per rimanere nel mondo delle mod, all’interno del codice di gioco originale ci sono dei riferimenti alla discussa mod Hot Coffee.

Anche su PC ci sono stati problemi, perché il gioco è scomparso per diverse ore.