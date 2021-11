Xbox Game Pass, due nuovi giochi gratis da ora (c’è GTA)

Il novembre di Xbox Game Pass continua la sua corsa, proponendo anche oggi una coppia di giochi davvero niente male, tra cui un big uscito proprio oggi.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono infatti da sempre mettere mano a tanti titoli in forma totalmente gratuita.

Questo mese il catalogo di giochi gratis è infatti davvero degno di nota, cosa questa che darà un ulteriore boost al servizio della Casa di Redmond, divenuto ormai garanzia di qualità.

Del resto, solo un paio di giorni fa è stato infatti il turno di tre titoli davvero niente male (tra cui un racing esclusivo) cui ora se ne aggiungono altri due realmente imperdibili.

Il primo titolo incluso nel catalogo Game Pass da oggi è GTA San Andreas: The Definitive Edition, uscito oggi nella GTA Trilogy – The Definitive Edition.

Il secondo è invece One Step From Eden, un interessante deck-building strategico con una gran bella dose di azione in tempo reale, oltre a vari elementi roguelike.

Il gioco consente al nostro personaggio di scegliere la sua strada, divisa tra misericordia o distruzione.

Al momento in cui scriviamo, non sono ancora stati resi noti i giochi che verranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass nella seconda metà di novembre (restate sulle nostre pagine per saperne di più).

Parlando di GTA Trilogy, avete letto che alcuni cheat mode storici non sono stati introdotti nei remaster, con sommo disappunto dei fan storici.

Ma non solo: avete letto anche che GTA Trilogy è stato rimosso da PlayStation Store nel giorno del lancio, ma solo temporaneamente (ma c’è una motivazione piuttosto valida).

Infine, avete letto che Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.