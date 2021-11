Xbox Game Pass Ultimate, ecco il nuovo bonus gratis (a tema anime)

Dopo aver anticipato imminenti novità in arrivo sul servizio, alla fine Xbox Game Pass Ultimate ha finalmente svelato ufficialmente la prossima novità gratis, già disponibile per gli abbonati.

Chiunque sia in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate avrà diritto ad una prova gratuita di Crunchyroll Premium, il servizio più popolare per lo streaming dei migliori anime.

L’annuncio era nell’aria, dopo che la casa di Redmond aveva anticipato che il servizio sarebbe diventato più arancione, il colore che rappresenta ufficialmente Crunchyroll.

Niente da fare dunque per chi sperava in nuovi giochi di successo, anche se la scelta sul catalogo sicuramente non manca: proprio da ieri sono infatti stati messi a disposizione proprio tre enormi big gratis.

Come segnalato da Game Rant, il nuovo bonus gratuito è già riscattabile da oggi nell’apposita sezione del servizio in abbonamento, permettendo di accedere a una prova gratuita di Crunchyroll Premium di 75 giorni.

Non appena l’offerta sarà stata attivata, gli utenti abbonati a Game Pass Ultimate otterranno immediatamente un accesso illimitato alla libreria di Crunchyroll, con la possibilità di guardare le nuove puntate dei loro anime preferiti appena un’ora dopo la messa in onda in Giappone.

Inoltre, si potranno guardare tutti gli show con la migliore qualità video senza pubblicità, accedere contemporaneamente fino a quattro dispositivi, leggere una selezione di manga ed accedere alle lotterie ed eventi speciali di Crunchyroll.

Xbox ha voluto celebrare l’occasione pubblicando un nuovo video sul proprio canale YouTube, che vi proporremo di seguito:

Ricordiamo che l’offerta è valida soltanto per i nuovi abbonati: i giocatori avranno tempo per riscattare questa promozione fino all’8 febbraio 2022.

Già in passato i due servizi avevano avviato un’importante collaborazione, dato che Crunchyroll offrì mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate: evidentemente la casa di Redmond ha deciso di «ricambiare».

Se invece volete recuperare gratis due mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate, potete ancora approfittare di un’altra incredibile promozione.