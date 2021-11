Xbox Game Pass non è sostenibile? Phil Spencer risponde alle critiche

Quello di Xbox Game Pass è un format che ha dato il via ad ua rivoluzione nel mondo dei videogiochi, un modello che guarda al futuro.

All’interno del servizio, come saprete, tutte le esclusive Xbox come Forza Horizon 5 saranno disponibili dal day one senza costi aggiuntivi.

Proprio nelle ultime ore è stato svelato uno dei prossimi giochi ad arrivare all’interno di Xbox Game Pass, uno dei picchiaduro più amati.

E ogni tanto arrivano anche dei bonus particolari, come quello più recente che farà la gioia di tutti gli appassionati di anime.

I benefici di Xbox Game Pass sono molteplici, e passano dall’avere un grande catalogo a poco prezzo, fino a dare la possibilità agli sviluppatori di pubblicare per una platea molto ampia.

Ma, per via del fatto che i videogiochi non vengono venduti praticamente, in molti si sono chiesti se a lungo andare possa essere un modello economico sostenibile.

Lo hanno chiesto anche a Phil Spencer ovviamente il quale, come riporta Windows Central, ha subito chiarito la situazione al riguardo.

Interrogato sul fatto che, stando ai report recenti, Xbox Game Pass non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, Spencer ha dichiarato che nonostante questo il servizio sta andando molto bene dal punto di vista degli affari, e le previsioni sono anche migliori.

Per quanto riguarda l’attuale valore del servizio, Spencer ha specificato che nonostante sia facile teorizzare che non sia sostenibile, in realtà Xbox Game Pass è perfettamente autonomo:

«So che c’è molta gente a cui piace scrivere che stiamo bruciando soldi adesso, per una pentola d’oro alla fine. No. Game Pass è molto, molto sostenibile adesso e continua a crescere.»

A febbraio uscirà anche un altro videogioco in un mese già ricco, e anche quello sarà all’interno del servizio di Microsoft.

Continuano ad uscire giochi gratis nel frattempo, e tra questi c’è anche un GTA.

Ed ovviamente anche le esclusive, che come detto in apertura entrano direttamente dal day one all’interno del servizio in abbonamento.