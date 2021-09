Xbox e Dreamcast, preservati e distribuiti gratis oltre 400 prototipi e demo

Un gruppo online dedicato alla preservazione dei videogiochi ha appena distribuito diverse centinaia di prototipi e demo di giochi Xbox e Dreamcast gratis.

Tra i tantissimi titoli che sarà possibile scaricare è presente anche una versione pre-lancio di Tony Hawk’s Pro Skater per Dreamcast, ma sarà possibile osservare più da vicino anche giochi che in seguito sono stati cancellati.

Questi giochi fanno parte dell’iniziativa Project Deluge, che già in passato si era distinta per aver preservato oltre 700 demo e prototipi di giochi PS2.

Le community sono sempre attive nel tentativo di preservare la storia dei videogiochi, come dimostrato anche da un curioso prototipo di Gears of War 3 su PS3.

Il gruppo The Hidden Palace segnala di aver preservato 349 prototipi Xbox e 135 per Dreamcast, aggiungendo al proprio archivio complessivamente 484 giochi (via Game Rant).

Il progetto offre un’ottima opportunità per osservare più da vicino i cambiamenti avvenuti in fase di sviluppo: per esempio, per la console Dreamcast è presente anche una versione di 4 Wheels Thunder appartenente a quattro mesi prima del lancio ufficiale, solo che il suo nome iniziale era Offroad Thunder.

Anche la lista per la prima console Xbox ci permette di scoprire alcuni giochi che sono stati cancellati, come un port di American Idol, The Red Star, US Open 2003 e The Vatz.

Tra le tante scoperte segnaliamo inoltre il primo prototipo di Psychonauts, l’originale platform di Tim Schafer il cui sequel è stato pubblicato proprio da Microsoft e disponibile su Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda la console SEGA, oltre al già citato prototipo di Tony Hawk’s Pro Skater, segnaliamo anche la presenza di una versione di Jet Set Radio (Jet Grind Radio nel mercato americano) che include delle «feature debugging decenti», a suggerire che tale demo era in uno stato quasi completo.

Se volete consultare tutti i dettagli e le curiosità sul progetto e sulle scoperte relative a questi prototipi, potete consultare la pagina ufficiale di The Hidden Palace.

Il gruppo si era già fatto notare per aver preservato una delle primissime versioni di Silent Hill 2, senza dialoghi o effetti sonori.

A proposito di giochi inediti per Dreamcast, vi ricordiamo che per la console SEGA è oggi disponibile gratis un capitolo cancellato di Castlevania.

Fino a poco tempo fa si dubitava perfino dell’esistenza di tale titolo, motivo per cui un video che lo mostrò in azione fece scalpore, fino ad arrivare alla già citata release.