Gears of War 3 su PS3, il prototipo (ufficiale) adesso è scaricabile gratis

Un rarissimo — fino ad ora — prototipo di Gears of War 3 realizzato su PlayStation 3 è disponibile da oggi per il download gratuito, essendo stato diffuso online.

La saga creata inizialmente da Epic Games è da sempre legata a Xbox, trattandosi di una delle sue esclusive di punta, il che ha reso questa build di Gears of War 3 su console PlayStation davvero affascinante, fin da quando si è scoperto della sua esistenza.

Ricordiamo infatti che un leak ha diffuso l’esistenza di questo prototipo esattamente un anno fa, ma non è mai stato del tutto chiaro come sia venuta esattamente alla luce.

Epic Games ha anche commentato il curioso prototipo di Gears of War 3, svelando che si trattava semplicemente di un test per verificare le prestazioni di Unreal Engine 3 su PlayStation 3.

Di conseguenza, un Gears of War 3 su PS3 non è mai stato realmente in lavorazione e serviva agli sviluppatori unicamente per verificare le prestazioni del proprio engine.

Come riportato da Kotaku, l’archivista digitale PixelButts ha deciso di celebrare il decimo anniversario di Epic Games diffondendo gratuitamente proprio quella build, realizzata il 19 maggio 2011.

It's the 10th anniversary of the Gears of War 3 PS3 data being built, so to celebrate I'm releasing it.

I no longer plan to release prototype game stuff after this, as this was the last one I was sitting on.https://t.co/Tg5TS1mzN2

— PixelButts (@PixelButts) May 19, 2021