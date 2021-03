PS2, gruppo preserva e distribuisce online oltre 700 demo e prototipi

La PS2 è sicuramente una delle console retro più apprezzate al mondo: il mai dimenticato successore di PS1 ha dato infatti origine a tantissimi dei franchise che sono apprezzati ancora oggi.

La console compirà presto 21 anni ed ha segnato una parte molto importante dell’infanzia di tantissimi giocatori.

Oggi abbiamo finalmente la possibilità di scoprirne di più su tantissime versioni iniziali di giochi per la console, alcuni dei quali hanno però visto la luce in una forma molto diversa da quella inizialmente pensata.

Game Rant ha infatti riportato che il gruppo The Hidden Palace, famoso proprio per la propria capacità di preservare la storia dei videogiochi, ha diffuso nelle scorse ore oltre 700 prototipi e demo di titoli per PlayStation 2.

Oltre 700 demo e prototipi di giochi PS2 sono stati resi disponibili online.

Il gruppo ha tenuto uno stream lungo ben 6 ore sulla piattaforma Twitch, in cui hanno mostrato solo alcuni dei nomi più importanti di tutto il pacchetto da loro preservato.

Sono disponibili, tra gli altri importantissimi giochi, demo presentate all’E3 di titoli come God of War 2, Crash Bandicoot The Wrath of Cortex e Legacy of Kain Soul Reaver.

Rinominato «Project Deluge», la lista intera di titoli al momento include ben 752 giochi, ma il gruppo The Hidden Palace promette che col tempo ne arriveranno altri. Potete consultare voi stessi l’elenco completo a questo indirizzo.

Il team ha impiegato oltre un anno per mettere a punto questa lista di prototipi, le cui dimensioni totali attualmente superano i 900GB. La maggior parte dei software è arrivata da un singolo donatore, che ha però deciso di rimanere anonimo.

PS2 è stata talmente amata dai giocatori che Sony ha deciso di interromperne ufficialmente l’assistenza clienti solo dopo ben 18 anni dall’uscita originale.

Se volete comprendere meglio come mai PS2 sia stata così speciale per i giocatori di tutto il mondo in quegli anni, non dimenticatevi di leggere il nostro speciale dedicato all’amatissima console.