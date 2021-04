Castlevania Resurrection è ‘risorto’ dall’oltretomba

A inizio 2000, la saga di Castlevania aveva vissuto una seconda giovinezza grazie ai primi, timidi episodi tridimensionali, nettamente inferiori in qualità rispetto ai ben più splendenti capitoli in 2D (primo tra tutti, Symphony of the Night).

In particolare, Konami era al lavoro anche su Castlevania Resurrection, episodio in sviluppo per SEGA Dreamcast cancellato prima di riuscire a vedere la luce.

Il gioco avrebbe dovuto essere ambientato nel 1666, mettendoci nei panni di Sonia Belmont, protagonista di Castlevania Legends per il primo Game Boy in bianco e nero. Tra le new entry, anche Victor Belmont, personaggio apparso poi brevemente in Lords of Shadow 2.

Ora, come riportato anche da IGN USA, sembra che una nuova build giocabile del titolo sia ora “risorta” dall’Aldilà. Questa, risalente a prima dell’E3 1999, avrebbe al suo interno ben 5 location (con tanto di combattimento contro un boss di fine livello). Poco sotto, un video che testimonia l’esistenza del gioco:

Ad oggi è molto improbabile – per non dire impossibile – che Konami possa decidere di recuperare il progetto Castlevania Resurrection, magari per console di nuova generazione (anche se la speranza è come sempre l’ultima a morire).

Al momento in cui scriviamo la saga di Castlevania fa parte purtroppo dei franchise dormienti di Konami, assieme a quelli di Metal Gear Solid e Silent Hill. A febbraio di quest’anno, un report di VGC aveva rivelato che un nuovo capitolo della saga dei Belmont era in programma presso Konami (sebbene i tempi per un annuncio ufficiale siano ancora piuttosto lunghi).

Dopo i due capitoli usciti per PS3 e Xbox 360 (e uno spin-off su 3DS) appartenenti alla saga di Lords of Shadow (realizzata dallo studio spagnolo MercurySteam), la serie è tornata con semplici riproposizioni dei classici in 2D.