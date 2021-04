Castlevania: un capitolo inedito giocabile da ora (e gratis)

La saga di Castlevania, assieme a quelle di Silent Hill e Metal Gear Solid, fa parte del cosiddetto “trittico dormiente” di Konami.

Nonostante un recente report abbia rivelato che nuovi capitoli delle serie dedicate a Solid Snake e alla famiglia di cacciatori di vampiri Belmont sarebbero attualmente in programma, di ufficiale non v’è nulla.

Ad ogni modo, i fan di fruste e acqua santa ricorderanno sicuramente che a inizio anni 2000 Konami era al lavoro su Castlevania Resurrection, un capitolo 3D in sviluppo per SEGA Dreamcast che venne suo malgrado cancellato prima di uscire nei negozi.

A inizio aprile, una nuova build giocabile del titolo – risalente a prima dell’E3 1999 – era “risorta” dall’Aldilà, offrendo di fatto 5 location e un combattimento contro un boss di fine livello.

Ora, il prototipo di Castlevania Resurrection è stato rilasciato online, consentendo ai fan di giocarci per la prima volta in maniera totalmente gratuita. Poco sotto, un video che mostra il gioco in azione (via VGC):

Castlevania Resurrection è stato annunciato all’Electronic Entertainment Expo del ’99 grazie a una build mostrata alla stampa a porte chiuse.

Ora, quella demo è finalmente stata portata alla luce da Comby Laurent, il proprietario del portale Sega Dreamcast Info Preservation Games, a seguito di un lungo processo di trattative su un sito di aste online.

La build è stata poi convertita in una ROM che può essere riprodotta su hardware Dreamcast ed emulatori.

Resurrection consente ai giocatori di controllare Sonia Belmont, il primo membro della famiglia di storici cacciatori di vampiri. Poiché si tratta di una demo del gioco in una fase davvero iniziale dello sviluppo, sono numerosi i bug e problemi che i giocatori potranno riscontrare.

Ciononostante, si tratta dell’unico modo per provare con mano – e in forma del tutto gratuita – un capitolo inedito della storica saga di Castlevania. Chissà se questo spronerà Konami dal rispolverare una buona volta il franchise, magari su console di nuova generazione.

Vi ricordiamo in ogni caso che i Belmont torneranno in azione su Netflix, nella quarta stagione dello show animato dedicato a Castlevania.

Ma non solo: se siete amanti della saga Konami date subito un’occhiata anche a The Last Faith, un affascinante figlio illegittimo di Bloodborne con una classica impostazione da metroidvania.