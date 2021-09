Volete vedere la vera next-gen? Ve la regala Steam in Unreal Engine 5

“La vera next-gen sta faticando ad arrivare”, una frase che sentiamo spesso e che anche noi ripetiamo ogni tanto. Per fortuna ci pensa Steam, ed Unreal Engine 5, a farci vedere qualcosa.

Il motore di Epic Games Store è ancora in fase preliminare e non si vede in molti videogiochi, tranne nelle onnipresenti mod di Skyrim, per esempio.

Uno dei prossimi giochi ad utilizzare questo portentoso engine sarà Black Myth Wu Kong, titolo action cinese di cui abbiamo visto una demo qualche tempo fa.

E non poteva mancare neanche il gioco di casa, ovvero Fortnite, che avrà una spruzzata di next-gen proprio grazie ad Unreal Engine 5.

Tra le tante tech demo che emergono in giro, a volte capita anche di poter mettere le mani su qualcosa di più o meno concreto che non sia l’ennesima mod di The Witcher 3.

Come riporta Wccftech, ci pensa Steam a dare a tutti i giocatori la possibilità di vedere con i propri occhi la vera next-gen.

Sullo store di Valve è stata pubblicata infatti una impressionante tech demo in Unreal Engine 5, che potrete scaricare fin da subito, ovviamente gratis.

Si chiama The Market of Light, ed è sviluppata da Historia, un team di sviluppo giapponese che si è occupato di Caligula Overdose, tra i tanti.

La demo offre un colpo d’occhio impressionante su quella che sarà la grafica dei videogiochi del futuro. Si tratta di un breve gioco di circa 30 minuti con alcune, semplici interazioni di gameplay.

Il giocatore è una lucciola che vola all’interno di un piccolo mercato, il cui scopo è catturare dei globi di luce sparsi per lo scenario.

Non ci resta che invitarvi a scaricare al demo su Steam, pronti a vedere i miracoli di Unreal Engine 5 che riesce a rendere next-gen anche giochi come The Simpsons Hit & Run.

E non è da meno neanche BioShock in Unreal Engine 5, una rielaborazione che dona una nuova vita al leggendario titolo di Ken Levine.

Per quanto riguarda i regali, Steam non vi offre solo la next-gen: ci sono due amate avventure grafiche che vi aspettano, da scaricare gratis!