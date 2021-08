The Simpsons Hit & Run in Unreal Engine 5 vi farà implorare per il remake

I giocatori più “anziani” (si fa per dire) ricorderanno con piacere The Simpsons Hit & Run, action adventure lanciato nel 2003 su GameCube, Xbox, PS2 e PC.

Il gioco sviluppato da Radical Entertainment ebbe il merito di fondere il gameplay di GTA con la classica ironia dei personaggi nati dalla fantasia di Matt Groening.

È da qualche tempo che i fan chiedono a gran voce un remake/remaster, ma finora non sono giunte notizie ufficiali se non sporadici rifacimenti creati dagli appassionati.

A suo tempo venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel sul quale, dopo gli entusiasmi iniziali, non si è mai saputo nulla.

A distanza di un anno dalla notizia dell’ultimo remake ne arriva un’altra analoga, ma stavolta il protagonista (oltre al gioco, ovviamente) è Unreal Engine 5.

Due fan hanno infatti deciso di ricreare il titolo prodotto da Vivendi Games con l’ultima versione dell’engine di Epic Games, e il risultato è assolutamente da non perdere.

Come segnalato da ResetEra, è stato anche introdotto il ray tracing per dare vita a un’illuminazione imparagonabile a quella vista nell’episodio originale.

Per ora gli autori hanno riportato in vita solo la prima missione, ma grazie a un video molto dettagliato è possibile apprezzare anche il processo di creazione in tutti i suoi step:

I commenti degli utenti di ResetEra la dicono lunga sull’eredità lasciata da The Simpsons Hit & Run, e sono ancora in molti a chiedere a gran voce un remake ufficiale.

Tra i tanti giocatori che hanno avuto modo di provare il titolo al momento dell’uscita c’è anche qualcuno che ha ammesso di «non averlo mai giocato», ma di trovarlo «davvero molto interessante».

Il fermento attorno al titolo lascia ben sperare per un eventuale remake/remaster, già nell’aria un paio di anni fa.

In effetti il periodo sembra propizio, con il remake di Dead Space, attualmente in sviluppo presso EA Motive, che prenderà qualcosa anche da God of War.

Per quanto riguarda le operazioni nostalgia portate avanti dai fan, il remake di GTA Vice City è un’altra dimostrazione d’affetto da tenere d’occhio.