Steam vi regala nuovi giochi gratis: sono due amate avventure grafiche

Continua il periodo di regali a sorpresa su Steam, che da oggi ha deciso di offrire ai propri utenti due nuovi giochi gratis, ma solo per un periodo limitato.

Per poco tempo potrete infatti riscattare gratis Syberia e Syberia II, due amate avventure grafiche ideate dal fumettista belga Benoît Sokal.

Le avventure grafiche seguiranno la storia della protagonista Kate Walker, una giovane e ambiziosa avvocatessa di New York nel suo viaggio in Europa alla ricerca di un geniale inventore che potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero di Syberia.

Il publisher Microids ha deciso di fare un gradito regalo ai giocatori PC, offrendo la possibilità di ottenere gratis questi due amati classici, che potranno essere vostri per sempre.

Syberia e Syberia II possiedono entrambi una valutazione «Molto positiva» su Steam: normalmente il loro prezzo di listino sarebbe di circa 12,99€ l’uno, ma per un periodo limitato sono riscattabili senza dover spendere un centesimo.

Per poter approfittare di questa occasione, non dovrete fare altro che accedere alle pagine ufficiali relative ai giochi, effettuare il login con il vostro profilo Steam e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account»:

La promozione sarà valida fino a mercoledì 29 settembre alle ore 19.00: questo significa che avrete a disposizione solo un giorno per poter fare vostri per sempre questi titoli.

