Fortnite, svelata la prossima novità in arrivo (e c’entra Unreal Engine 5)

Se i fan di Fortnite speravano in una nuova versione del battle royale completamente ricostruita con Unreal Engine 5, probabilmente questa notizia li lascerà delusi, dato che non è ancora arrivato alcun annuncio in merito.

Tuttavia, Epic Games ha comunque deciso di rendere omaggio alla celebre tech demo di Unreal Engine 5 mostrata l’anno scorso, introducendone la sua protagonista su Fortnite.

Il motore grafico next-gen è stato infatti mostrato per la prima volta grazie a una spettacolare tech demo, che ci ha dato un assaggio della grafica che sarà possibile vedere su PS5.

Fortnite era già stato utilizzato da Epic Games per descrivere la tech demo di Unreal Engine 5: in quell’occasione, gli autori avevano ammesso che la demo impiegava la stessa GPU del battle royale.

Il blog ufficiale di Fortnite ha annunciato che la misteriosa eroina Eco di Windwalker sarà il prossimo personaggio ad arrivare sul Bus della battaglia dell’omonima isola.

Eco di Windwalker, dopo essere già apparsa nella tech demo dell’annuncio di Unreal Engine 5, è stata anche protagonista di un nuovo progetto d’animazione realizzato da Mold3D Studio.

L’occasione è servita anche a svelare che sarà disponibile scaricare l’asset del suo personaggio: potete osservare Slay, l’animazione in questione pubblicata ieri sul canale ufficiale di Unreal Engine, nel seguente video.

Epic Games ha dunque voluto celebrare l’occasione introducendo Eco di Windwalker anche nel battle royale più conosciuto al mondo: l’eroina di Unreal Engine 5 si unirà dunque ad un ricchissimo cast di personaggi.

La skin della protagonista della tech demo sarà disponibile all’acquisto per tutti gli utenti italiani nel Negozio Oggetti a partire da questa sera, anche se non è stato segnalato un orario preciso per la messa in vendita.

Per l’occasione, Fortnite ha anche annunciato un nuovo contest fotografico con cui condividere screenshot dei vostri eroi preferiti che scendono dal cielo per unirsi alla battaglia: non sarà obbligatorio usare Eco di Windwalker e le foto migliori saranno condivise sul blog ufficiale.

L’ultimo aggiornamento di Fortnite ha introdotto notevoli novità, tra le quali segnaliamo la possibilità di sbloccare ricompense esclusive.

Ricordiamo inoltre che fra pochi giorni sarà inoltre disponibile un nuovo evento, che concluderà la Stagione 7 permettendo ai giocatori di combattere un’invasione aliena.

Proprio quando si concluderà la settima stagione, secondo un datamine potremmo presto vedere un grande ritorno che segnerà un nuovo inizio.