Black Myth: WuKong, il gameplay è davvero next-gen con Unreal Engine 5

Game Science Studio, il team cinese responsabile dello sviluppo di Black Myth: WuKong, ha appena pubblicato uno spettacolare trailer di 12 minuti che mostra la spettacolare grafica next-gen del loro nuovo titolo.

Il titolo aveva attirato fin da subito l’attenzione degli appassionati per via della sua ispirazione a God of War, proponendo in aggiunta un comparto tecnico incredibile che adesso è stato perfino migliorato con l’implementazione di Unreal Engine 5.

Ad ammetterlo era stata la stessa Game Science Studio in una serie di interviste, nelle quali è stata svelata anche l’intenzione di renderlo un franchise.

L’ultimo trailer pubblicato per celebrare il capodanno lunare aveva svelato per la prima volta la finestra di lancio del titolo, oltre a mostrare nuovi spezzoni di gameplay.

Sul canale YouTube ufficiale dedicato a Black Myth WuKong (via Twinfinite) il team di sviluppo ha adesso svelato un nuovo filmato che mostra nel dettaglio il gameplay del loro nuovo titolo.

Il trailer mostra inoltre nel dettaglio la grafica next-gen proposta da Unreal Engine 5, che mostra sia le meccaniche di gioco che le cutscene registrate in 4K a 60fps fissi al secondo.

Il filmato è stato catturato con una scheda grafica Nvidia RTX con DLSS abilitato, che permette di rendere la grafica del God of War cinese ancora più spettacolare.

Di seguito vi proporremo il nuovo fantastico video dalla durata di 12 minuti, realizzato per testare accuratamente il gameplay con la tecnologia next-gen:

Vi ricordiamo che Black Myth Wukong è un action-adventure RPG attualmente previsto per tutte le console mainstream e PC: il team non è entrato nello specifico sulle piattaforme scelte, ma l’implementazione di Unreal Engine 5 rende praticamente certo il rilascio sulle piattaforme next-gen.

Nel nuovo trailer non viene inoltre confermata alcuna nuova finestra di lancio per il titolo, per il momento ancora ferma ad un generico 2023: nel caso dovessero arrivare conferme sulla data d’uscita, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

Al momento non abbiamo ancora molte informazioni sull’ambizioso progetto, ma gli sviluppatori hanno già assicurato che avrà un’ottima durata.

Gli artwork di Black Myth WuKong ci hanno invece anticipato le spettacolari ambientazioni del progetto di Game Science Studio.

Nella nostra anteprima di Black Myth WuKong avevamo già sottolineato come sembri avere già dimostrato di avere la grande stoffa tipica delle produzioni tripla A.