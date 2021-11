Volete una PS5 per Natale? Sony ve la spedirà a casa con un aereo

Si avvicina il Natale e, come lo scorso anno, tanti giocatori vorranno una PS5. Quest’anno, Sony ha trovato un altro modo per soddisfare la richiesta.

È molto probabile, quindi, che possiate giocare a FIFA 22 sulla vostra console in tutta tranquillità, durante le festività di fine anno.

Sony sta facendo di tutto per garantire a tutti i clienti di poter acquistare una PS5, fino a creare anche delle possibilità per averne una gratis addirittura.

Oltre al problema delle scorte, l’altro intoppo sono gli ormai onnipresenti bagarini, per i quali il colosso nipponico ha di recente trovato una soluzione.

In quella che può sembrare uno strano crossover con Microsoft Flight Simulator, Sony sta preparando delle spedizioni aeree speciali.

Come riporta Eurogamer.net, Sony sta davvero preparando degli aerei per poter sopperire alle mancanze di scorte che colpiranno PS5 durante il periodo di Natale.

Ci sono tre jumbo pieni di console che sono arrivati nel Regno Unito la scorsa settimana, ed altri ne arriveranno durante il mese di novembre.

Le spedizioni aeree sono generalmente molto costose, ma a quanto pare Sony sta ricorrendo ai proverbiali estremi rimedi per i mali estremi del chip shortage.

«Un’operazione fenomenale è in corso per rifornire gli scaffali del Regno Unito di PS5 per Natale. […] Ogni aereo può trasportare 100 tonnellate di equipaggiamento su quasi 50 bancali. Significa che milioni di giocatori ora potranno sorridere a Natale»