PS5 continua a vendere come il pane, nonostante la crisi delle scorte

Non ci sono crisi delle scorte o pandemie che tengano per PS5 a quanto pare, perché la console Sony continua a macinare vendite su vendite.

PlayStation 5 è diventata un oggetto del desiderio sin da subito, perché dal day one ogni volta che viene messa in vendita scompare dagli store dopo qualche minuto.

Per via del fatto che è spesso introvabile, Sony ha dichiarato che inizierà con degli investimenti generosi per creare stabilimenti che produrranno hardware per PS5.

E recentemente potrebbe aver trovato un modo per sconfiggere i bagarini, forse la piaga più grande per quanto riguarda le vendite della console.

Nonostante i problemi causati dall’emergenza sanitaria, i videogiochi rinviati, e la generale difficoltà nel reperire facilmente la console, PS5 continua a vendere come il pane.

Il nuovo report finanziario di Sony mette nero su bianco il successo di PS5, che si misura con delle vendite crescenti che non accennano in alcun modo a fermarsi.

I dati del secondo quarto del 2021 riportano che PS5 ha venduto 13.4 milioni di console dal lancio. Solo nel periodo citato, la console ha piazzato 3.3 milioni di unità.

Durante il periodo preso in esame ci sono stati anche 47.2 milioni di utenti iscritti a PlayStation Plus, solo 400mila in meno del picco registrato nel 2020.

Per quanto riguarda le vendite generali, sono stati venduti 76.4 milioni di videogiochi tra PS4 e PS5 nel secondo quarto del 2021, di cui solo 7.6 milioni sono videogiochi first party di Sony.

Di questi, il 62% sono stati effettuati tramite digital delivery, la percentuale più bassa dal 2020 che è stata inflazionata ovviamente dai primi lockdown.

PS5 fa sul serio insomma, e anche Sony fa sul serio perché oggi ha lanciato ufficialmente il marchio PlayStation PC.

Di recente l’azienda si è scagliata anche contro chi sta producendo delle scocche personalizzate per PS5, una storia finita non benissimo.

Tra i giochi più attesi c’è sicuramente Horizon: Forbidden West, e Guerrilla di recente ha raccontato molte cose interessanti.