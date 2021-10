PS5 introvabili? Sony vi dà la possibilità di averne una gratis

Sony vuole a tutti i costi fare in modo che voi abbiate una PS5, perché con il nuovo evento esclusivo vi darà la possibilità di averne una gratis.

PlayStation 5 è diventata un oggetto del desiderio sin da subito, perché dal day one ogni volta che viene messa in vendita scompare dagli store dopo qualche minuto.

Per via del fatto che è spesso introvabile, Sony ha dichiarato che inizierà con degli investimenti generosi per creare stabilimenti che produrranno hardware per PS5.

E recentemente potrebbe aver trovato un modo per sconfiggere i bagarini, forse la piaga più grande per quanto riguarda le vendite della console.

Ma, stavolta, avrete la possibilità di vincere tanti premi a tema PlayStation, tra cui anche una PS5 ovviamente.

Il tutto attraverso un’iniziativa che sta per partire, organizzata da Sony, che si chiama Conquista il Trono, al termine della quel verranno comunicati i vincitori.

Ecco la descrizione presa dal blog ufficiale PlayStation:

«Questo speciale evento chiama i giocatori a partecipare insieme a una celebrazione avente per tema gli scacchi. Giocando insieme per completare tre livelli di obiettivi della community, i giocatori possono raggiungere la Torre del re, accedere alle Stanze interne e irrompere nella Sala del trono, ottenendo nel frattempo esclusivi avatar PSN e un tema PS4 esclusivo. Durante la fase due, i giocatori potranno anche competere per vincere premi esclusivi testando la loro conoscenza del mondo PlayStation in una serie di domande a tema. I premi includono: una Console PS5, Cuffie Wireless Pulse 3D, gift card per il PlayStation Store da 100€, abbonamenti annuali per PlayStation Plus e PlayStation Now.»

Il periodo di registrazione ha inizio a partire da oggi e resterà aperto fino alla fine del secondo livello. La prima parte della competizione terminerà quando la community avrà completato tutti e tre i livelli conquistando il trono o, altrimenti, il 16 novembre.

L’evento è composto da tre livelli, il primo dei quali avrà inizio il 2 novembre. Per completare ogni livello i giocatori dovranno svolgere le seguenti attività per accumulare punti e raggiungere gli obiettivi della community fissati per ciascun livello:

Giocare a giochi per PS4/PS5 – Ogni ora trascorsa giocando a un gioco per PS4/PS5 (anche nell’arco di più sessioni nel corso della settimana) farà guadagnare dei punti validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della community. È possibile guadagnare punti extra giocando insieme a utenti presenti nella propria lista amici (se anche loro si sono registrati alll’evento).

