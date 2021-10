PS5 ha sconfitto i bagarini? Ecco le nuove contromisure di Sony

Uno dei grandi problemi di questa neonata generazione di console sono le mancanze di scorte, per le quali ha sofferto anche PS5 che si è ritrovata ad avere a che fare con i bagarini.

La console, insieme ad Xbox Series X, è attualmente introvabile e soprattutto durante le prime settimane molti si sono rivolti ai bagarini, comprandole a prezzi spropositati.

Un problema che qualcuno ha risolto in maniera artigianale, ma funzionale, riuscendo a “rovinare” in qualche modo le PS5 per sfidare i bagarini.

E per il quale anche Sony stessa si è mossa, annunciando un investimento enorme per aprire nuove fabbriche utili allo scopo.

Ma questa non è l’unica cosa che il gigante giapponese farà, a quanto pare, per riuscire a vendere abbastanza PS5 soprattutto in periodo natalizio.

Come annunciato sul sito ufficiale americano di PlayStation, verrà creato un portale dedicato unicamente all’acquisto delle console, direttamente tramite Sony, così da bypassare il circuito dei bagarini.

Non sarà ovviamente l’unico modo con cui Sony venderà le proprie console, ma almeno in questo modo verrà assicurata una parte delle vendite di PS5 in maniera diretta.

Questo è ciò che recita la comunicazione ufficiale al riguardo:

«Durante le prossime festività, avremo un ammontare limitato di Console PS5 disponibili per i nostri clienti negli Stati Uniti da acquistare direttamente da PlayStation. Se siete interessati a ricevere un invito, registratevi qui sotto.»

Non si tratta infatti di un acquisto diretto, ma di creare una lista di potenziali acquirenti che, successivamente, verranno contattati da Sony per effettuare la compravendita. I quali potranno acquistare solo una console, e anche un numero limitato di accessori.

Sbriciando tra le FAQ, poco sotto la comunicazione, è curioso il criterio con cui verranno scelti i clienti: «La nostra selezione è basata su interessi precedenti e attività PlayStation». Cosa vorrà dire?

Nel frattempo, alcuni bagarini stanno volgendo lo sguardo altrove rispetto che a PS5: non avete idea di cosa stanno collezionando e rivendendo a cifre folli.

Per il CEO di PlayStation, invece, le console sono addirittura “frustranti”. Una dichiarazione interessante su un tema molto attuale.

A breve ci sarà invece un altro evento dedicato alla piattaforma, in cui verrà mostrato Elden Ring ed altre possibili sorprese.