Volete un Charmander a grandezza naturale? Bastano un po’ di LEGO

Degli starter originali dei giochi Pokémon il più amato di sempre è sicuramente Charmander, anche e soprattutto per la sua evoluzione finale.

Charizard, che potete avere anche in forma di bellissimo peluche su Amazon, è forse il Pokémon più iconico di sempre, protagonista di tantissimo merchandise e materiale ufficiale.

Non è un caso che sia anche una delle carte più ricercate e di valore, talmente tanto che c’è chi fa di tutto per averne una copia, anche spendere i soldi dei sussidi Covid-19.

Una soluzione sicuramente migliore che fare una rapina, uno dei tanti effetti della Pokémon-mania per le carte che in questo periodo sta dilagando.

I fan della lucertola di fuoco sono i più affezionati, e qualcuno non ha resistito alla tentazione di creare un Charmander a grandezza naturale.

Il quale, pur essendo effettivamente piccolino, è comunque un Pokémon di una certa presenza.

E non poteva che essere una creazione LEGO, condivisa su Reddit, a dare vita nel mondo reale alla lucertolina della prima generazione:

Purtroppo la condivisione di Bricker Builds su Reddit non ha informazioni sulla costruzione di Charmander, ma non abbiamo dubbi che gli appassionati LEGO più esperti avranno già capito come ricrearlo.

Vi serviranno sicuramente qualche centinaio di mattoncini per avere il vostro piccolo Pokémon personale, se volete mettervi alla prova.

Ma potete cimentarvi con Bowser, che di recente è stato annunciato da Nintendo in collaborazione con LEGO, con un prezzo che è grosso almeno quanto il Re dei Koopa.

Per i più nostalgici, invece, anche l’Atari 2600 è diventato un set LEGO perfetto per i nostalgici.

Mentre, parlando di creazioni dei fan, c’è un diorama creato da un appassionato che ci ricorda che abbiamo bisogno di LEGO Resident Evil al più presto.