Compra una carta Pokémon con i sussidi per il Covid: arrestato un 31enne

Durante il primo lockdown del Covid c’è stata una grande crescita di interesse per le carte Pokémon, che sono diventate un vero e proprio fenomeno economico.

Il trend del collezionismo delle carte dedicate ai mostri tascabili più famosi del mondo si è diffuso tantissimo, andando ad appassionare anche i più insospettabili.

C’è chi si fa prendere anche dalla follia, arrivando anche ad architettare una rapina per ottenere le migliori carte, e le più rare.

Storie che nascono dalla passione per il collezionismo Pokémon, e che a volte finiscono in situazioni così surreali da risultare quasi incredibili.

Come per ogni fenomeno di collezionismo capita che ci siano alcuni pezzi che diventano incredibilmente più rari di altri e, se non conoscete il mondo delle carte Pokémon, sappiate che Charizard è sempre uno dei più richiesti.

Qualsiasi versione della creatura più significativa del franchise diventa, in ogni espansione, una delle più ricercate. Figuratevi le prime edizioni di una carta di Charizard quanto possano valere.

Un valore conosciuto molto bene da Vinath Oudomsine, 31enne delle Georgia, che ha fatto letteralmente una truffa pur di potersene accaparrare una.

Oudomsine si è finto un piccolo imprenditore con un’attività funestata dall’emergenza Covid-19, così da ricevere un sussidio da parte dello stato di ben 85mila dollari.

Soldi che ha speso per acquistare un Charizard olografico, shadowless in prima edizione al presso di $57.789 lo scorso dicembre.

Ma il suo grande affare non è andato bene perché, come riporta IGN US, l’FBI ha scoperto il suo inganno e l’ha condannato a 3 anni di prigione per frode, con una sanzione aggiuntiva di 10mila dollari da scontare.

Un mercato così florido, e pieno di casi del genere, da aver spinto molte persone ad immettere sul mercato anche una marea di carte contraffatte.

Proprio in questi giorni, parlando di soldi spesi bene invece, The Pokémon Company ha fatto una ingente donazione per aiutare l’Ucraina in questo momento difficile.