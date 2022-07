Nintendo annuncia LEGO Bowser, ed il prezzo è grosso come Bowser

Il mondo Nintendo e quello LEGO si sono uniti già tempo fa, e non poteva mancare Bowser alla collezione di set dedicati ai personaggi del Regno dei Funghi.

Non è la prima volta che il Re dei Koopa appare in versione a mattoncini, perché già aveva un suo set dedicato nella linea di LEGO Super Mario (lo trovate su Amazon).

Dopo il lancio del primo set con protagonista Mario, anche il timido Luigi si è unito alla collezione nei mesi successivi.

Nel Regno dei Funghi in versione LEGO non può mancare ovviamente la principessa, perché uno degli ultimi personaggi aggiunti alla linea è proprio Peach.

E, come potete vedere dalle foto qui sopra, LEGO Bowser è il nuovo set annunciato da Nintendo e dall’azienda di mattoncini danese.

Nonostante l’aspetto imperioso si tratta comunque di un prodotto compatibile con LEGO Super Mario, ma può fare bella figura anche come un set del tutto autonomo.

Come potete vedere dal sito LEGO, il Re dei Koopa che formalmente si chiama “LEGO Super Mario The Mighty Bowser”, è un set da 2807 pezzi che sarà disponibile dal 1 ottobre.

Il Bowser in versione LEGO oltre ad essere imperioso e ben riprodotto a mattoncini, ha due torri che si possono abbattere, un Blocco POW e un Action Tag.

Quest’ultimo è compatibile con tutti i prodotti della linea di Super Mario, e se li possedete tutti potete ricreare degli scontri epici tra tutti gli eroi e il villain del Regno dei Funghi.

Il set è già disponibile per il preordine, e potrete portarvi a casa Bowser in tutta la sua bellezza per circa €270.

Così ci potremo dimenticare dei crimini commessi dal personaggio, che di recente è stato anche condannato a tre anni di prigione.

E visto quando uscirà, potrebbe essere un buon modo per placare l’attesa per il film di Super Mario, che pare sia a buon punto.