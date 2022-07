La Pokémon-mania per le carte dilaga, c’è chi fa rapine per 500mila dollari

Le carte Pokémon sono sempre state un oggetto da collezione ma negli ultimi anni, complice anche l’innalzamento del loro valore, c’è stata una nuova Pokémon-mania.

Le carte da collezione delle creature tascabili, che trovate su Amazon, sono tornate al centro dell’attenzione anche di fan insospettabili, o di chi semplicemente cerca un affare.

Con una richiesta così elevata che non potevano neanche mancare le carte contraffatte, che dalla Cina sono arrivate in quantità industriali.

Tanto che anche le carte Pokémon stanno subendo la crisi delle scorte mondiale, costringendo The Pokémon Company a prendere soluzioni drastiche.

Più volte vi abbiamo raccontato di appassionati di carte che hanno fatto dei gesti davvero inconsulti, ma stavolta forse abbiamo superato alcuni limiti.

Come riporta Kotaku, qualcuno ha messo in piedi una rapina dal bottino di 500mila dollari in valore di carte.

Se non siete avvezzi alle carte Pokémon, sappiate che ci sono esemplari che raggiungono cifre che vanno oltre le migliaia di dollari, a volte decine di migliaia, singolarmente.

Lo sa bene Christopher Polydorou, 62enne della Carolina del sud, che ha subito un’irruzione in casa sua perdendo la sua collezione di carte da 500mila dollari.

Polydorou non è solo un nostalgico fortunato ad avere una collezione di carte in soffitta, ma un broker assicurativo e collezionista che ha raccolto con cura i migliori esemplari di carte, e costruito una collezione degna di nota.

Il tutto in una stanza dedicata a temperatura controllata per evitare il deterioramento che, insieme ad altri scatoloni di altre carte e collezioni, occupava qualcosa come sette camere da letto.

Sono bastate tre scatole, sigillate da oltre 20 anni e mai aperte, per arrivare alla cifra denunciata da Polydorou allo sceriffo della Contea di Spartanburg.

Il collezionista ha rivelato che, negli ultimi tempi, nella stanza dedicata alla collezione erano entrati solo dei tecnici dell’aria condizionata, e nessun altro.

Si direbbe un piano degno del Team Rocket, sicuramente diverso da quelli che architettano piani assurdi pur di ottenere qualche carta.

Altri, invece, hanno messo in piedi scene degne del miglior GTA, sempre per arrivare ad avere un Charizard prima edizione, o qualunque sia la carta più ricercata al momento.