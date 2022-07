Questo diorama ci dimostra che abbiamo bisogno di LEGO Resident Evil

A LEGO piace il mondo dei videogiochi, ma non ci sono mai stati dei set ufficiali dedicati a Resident Evil.

La saga di Capcom ha ispirato però tantissimi prodotti, e per questo motivo stanno tornando anche con numerosi remake (che trovate su Amazon).

Ma Resident Evil si è fatta battere anche da Atari, perché l’azienda danese ha annunciato l’ennesimo set per i giocatori più attempati.

Di recente LEGO si è fatta prendere la mano con Nintendo, annunciando un nuovo prodotto dedicato a Bowser, con un prezzo imponente come il Re dei Koopa.

Spesso e volentieri succede che i fan LEGO si creano le cose da soli, e così ha fatto un fan di Resident Evil.

Condividendo la sua creazione su Reddit, il fan della saga Capcom ha creato un piccolo diorama con alcune LEGO personalizzate omaggiando alcuni personaggi.

Ci vuole anche una certa maestria per unire Lady Dimitrescu, Ada Wong, Claire Redfield e Leon Kennedy con un minimo di coerenza estetica.

Come potete vedere nella galleria poco sopra, il diorama è un quadrato in cui le ambientazioni di Resident Evil Village e Resident Evil 2 Remake si fondono per ospitare il gruppo di personaggi.

Interessante anche il lavoro nel ricreare i quattro personaggi con degli altri set di minifigure e che, ancora una volta, ci fanno sperare che prima o poi LEGO e Capcom possano ritrovarsi a fare una chiacchierata e darci una bella Villa Spencer in LEGO.

Capita spesso che qualcuno si faccia prendere dalla frenesia di crearsi un set LEGO in autonomia, come il fan che ha creato le Poké Ball di Leggende Pokémon Arceus.

Di recente vi abbiamo mostrato anche quella a tema Arcane, la serie Netflix ispirata a League of Legends.

E succede anche con Xbox, visto che sono state pubblicate ben dodici versioni limitate di Series Si ispirate a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.