Volete giocare God of War con Atreus? Presto potrete farlo

Il successo ottenuto dal porting PC di God of War è stato decisamente alto, grazie anche e soprattutto alla qualità media del gioco Santa Monica.

Il soft reboot di God of War è infatti stato uno dei giochi più amati su PS4, tanto da fare tranquillamente il bis anche in questa nuova edizione pensata per l’utenza dotata di un persona computer.

Il titolo è infatti diventato l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC, cosa questa che a quanto pare ha lasciato scatenare anche la fantasia dei modder.

Dopo che qualcuno ha deciso di modificare l’aspetto di Kratos per renderlo simile alla versione originale nata su PS2, è ora il turno di una mod che ci permette di giocare nei panni di Atreus.

Come riportato da Eurogamer.net, una nuova mod per God of War è attualmente in lavorazione per permettere ai giocatori di vestire i panni di Atreus, piuttosto che nei panni dell’imponente ex Dio della Guerra.

Il mod in questione viene dal sempre attivissimo Speclizer: il video che trovate poco sotto mostra infatti il giovane Atreus armato col suo fedele arco, mentre affronta Baldur, il troll di fuoco Brenna Doudi e altri avversari.

Il filmato è visionabile nel player sottostante.

Ovviamente, la mod sarà funzionante solo per quanto riguarda la versione PC del gioco ed è da considerarsi assolutamente non ufficiale.

Al suo stato attuale, il mod non è ancora pronta per essere rilasciato. Speclizer ha reso noto che al momento l’esperienza non è ancora fluida come vorrebbe, visto che il modder ha ancora bisogno di più tempo al fine di portarla ad uno stadio in cui il tutto funzioni perfettamente.

Nel mentre, avete letto che God of War sembra essere diventato il gioco Sony più venduto finora su PC, con un numero di copie da capogiro?

Ma non solo: l’edizione disponibile per personal computer ha anche ricevuto di recente un aggiornamento davvero molto importante.

Infine, per concludere, altri appassionati hanno usato delle mod per rendere la grafica del gioco ancora più bella.