Vi manca il vecchio Kratos? È tornato in God of War

God of War, il titolo di Santa Monica uscito originariamente su console PS4, è da poco disponibile anche per tutti gli utenti PC, facendosi così apprezzare a un’ampia fetta di giocatori.

La nuova versione del classico è infatti un gioco ancora oggi davvero valido, tanto che l’arrivo di Kratos e figlio su persona computer era atteso a braccia aperte.

Ciò ha permesso al gioco di ottenere un successo realmente sorprendente, cosa questa che lascia ben sperare sul futuro.

Tuttavia, c’è un’ampia fetta di fan che non ha mai gradito il “nuovo” look di Kratos, invecchiato e con tanto di folta barba rispetto al personaggio nato su PS2.

Come riportato anche da PSU, qualcuno ha infatti deciso di far rivivere il classico Dio della Guerra nella sua versione base all’interno del soft reboot uscito originariamente nel 2018.

I possessori di God of War su PC possono infatti ora mettere mano a una mod che permetterà a Kratos di andare in giro con il look classico dei primi capitoli di God of War.

Questa sostituirà infatti la sua peluria facciale con un pizzetto, facendolo assomigliare al Kratos ammazza-divinità visto e amato anni fa su PS2 e PS3.

Potete vedere la mod di God of War poco sotto, durante la lotta contro il boss noto come The Stranger (e il risultato finale è davvero notevole)

Avete visto anche che altri appassionati hanno usato delle mod per rendere la grafica del gioco ancora più bella, nonostante di base non ce ne fosse bisogno?

Di convesso, altri hanno deciso di trasformare GOW su PC in un gioco davvero terrificante da vedere (specie per quanto riguarda il volto di Kratos, pressoché agghiacciante).

Infine, ricordiamo anche che di recente l’avventura di Kratos su personal computer ha ricevuto un altro aggiornamento di un certo peso, da scaricare prima di subito.